به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی همایش روز دوشنبه در گفتگویی با نمایندگان رسانه‌های گروهی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ کشورمان عنوان کرد.



لیلا چگینی با بیان اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها از ضروریات کشور برای دسترسی به منابع بیشتر در روند توسعه ایران اسلامی است، افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گردنه‌ای است برای دستیابی به قله تحول اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه. از سوی دیگر رسیدن به بهره وری دارای موانع و مشکلاتی است که ملت بصیر ایران مانند گذشته با قدرت و استقامت آنها را پشت سر خواهند گذاشت.



وی وابستگی ایران به نفت در حال حاضر سبب کاهش سرمایه گذاری داخلی و صادرات غیرنفتی شده است که این امر خسارات جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.



چگینی با تکیه بر گفته کارشناسان اقتصادی اظهار داشت: اگرچه هدفمندکردن یارانه ها ممکن است در یکی دو سال نخست آن باعث جهش قیمت شود اما با نظارت و اجرای صحیح آن فاصله و شکاف طبقاتی میان افراد جامعه از بین می رود و شرایط اقتصادی کشور در بُعد کلان و گسترده تر حالت منطقی به خود خواهد گرفت.



دبیر اجرایی همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول با بیان اینکه این همایش در هفت مرحله(مراحل تحول اقتصادی) برگزار خواهد شد، تصریح کرد: فصل اول این همایش با محوریت اصل اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها با حضور بیش از یکصد مدیر، کارشناس و پژوهشگر زبده و مطرح مسائل اقتصادی، پولی و بانکی کشور طی دو روز برگزار خواهد شد.



وی شناسایی فعالان اقتصادی، ایجاد بستری مناسب برای ارتباط گسترده و فراگیر میان بنگاه های اقتصادی و سازمان های دولتی را از اهداف برپایی این همایش ملی توصیف کرد.



چگینی افزود: بحث و بررسی نحوه همکاری سازمان ها و بنگاههای اقتصادی در راستای اجرای ابعاد مختلف طرح تحول اقتصادی در کشور، ارائه خدمات، تکنولوژی و عرضه محصولات این بنگاهها در قالب نمایشگاهی تخصصی و در نهایت ارزیابی نقش نهادهای مالی و پولی کشور(بانک، بیمه و بورس) را از اهداف دیگر برپایی این همایش ملی برشمرد.



وی با بیان اینکه ارائه راهکارهای همگرایی بیشتر بین نهادهای اقتصادی از محورهای این همایش می باشد، اظهارداشت: "نقش نهاد‌های مالی و پولی (بانک، بیمه و بورس) در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی و تحقق الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی و... از دیگر محورهای اصلی این همایش دو روزه می‌باشد.



دبیر اجرایی همایش در بخش دیگری از گفت و گوی خود به گروه های هدف این همایش اشاره کرد و گفت: مخاطبین این همایش مدیران ارشد بانک‌ها، بیمه‌ها و یکصد شرکت برتر بورس و اوراق بهادار، لیزینگ‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی، کارگزاری‌ها، موسسات تأمین سرمایه و موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، تجهیزات و خدمات مالی و شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی می‌باشند.



چگینی با بیان اینکه این همایش با حضور مدیران و کارشناسان ارشد اقتصادی و نظام مالی کشور در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد، افزود: برگزاری سمینارهای آموزشی، گردهمایی مدیران ارشد، انتخاب سازمان برتر، میزگرد‌های تخصصی و در نهایت اهدای گواهینامه‌ معتبر به مدعوین از جمله دیگر برنامه‌های این همایش ملی است.



وی یادآور شد، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای نهادهای مالی در روزهای 30 بهمن لغایت دوم اسفند ماه 1389 در سالن حجاب برگزار می‌شود.



همچنین این همایش ملی با همکاری و مشارکت بانک صادرات، بانک قوامین، خانه اقتصاد، فرابورس، مرکز آموزش بازرگانی، پژوهشکده امور اقتصادی، کارگزاری مفید و... برگزار می‌گردد.



علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های 88501499 و 88501483 در تهران تماس حاصل فرمایند.