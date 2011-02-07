"تنهایی در طبقه اول " به جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، از بین 77 فیلم مربوط به اجرای صحنه ای نمایش هایی که در مرحله بازخوانی قبول شده بودند، 19 اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شد.
گفتنی است چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران با هدف شناسایی و حمایت از گروههای برتر و فعال دانشگاهی در حوزه تئاتر، تولید آثار ارزشمند با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی برگزار می شود.
نگاهی علمی و آکادمیک به هنر تئاتر و تعامل با تئاتر حرفهای و ایجاد بستر مناسب برای معرفی نیروهای جوان و خلاق به تئاتر کشور از دیگر اهداف است.
این جشنواره از 30 بهمن ماه تا 15 اسفند ماه در زنجان برگزار میشود.
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