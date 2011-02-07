مسابقات فوتسال جام فجر در مالزی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که به همت سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد تیم رستوران آشپزباشی به مقام نخست دست یافت. تیمهای مجتمع امام خمینی (ره) و امیران تراول نیز به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.

در این دوره از مسابقات قهرمانی جام فجر 16 تیم از اقشار مختلف و جوان کشورمان در دو گروه حضور دارشتند که در دو زمین فوتسال در منطقه امپنگ پوینت کوالالامپوربه رقابت پرداختند.

جوایز تیمهای برتر در جشن پیروزی انقلاب که با حضور ایرانیان مقیم مالزی در سالن اجتماعات برجهای دوقلو برگزار خواهد شد اهدا می شود.





