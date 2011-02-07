دانشگاه صنعت و معدن خراسان رضوی سال آینده دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی در خصوص نتایج این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: در پایان جلسه راه اندازی پردیس دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه فردوسی مشهد با احداث سه دانشکده در گلبهار مورد موافقت کرد که حداقل یکی از این دانشکده ها باید تا مهرماه سال 90 نسبت به پذیرش دانشجو در سه رشته کارشناسی اقدام کند.

محمود صلاحی با اشاره به فراهم نمودن مکان موقت پردیس این دانشگاه توسط استانداری در شهر گلبهار ادامه داد: استانداری و وزارت علوم متعهد شدند تا پایان سال آتی حداقل سه دانشکده احداث گردد و به همین منظور دو میلیارد تومان اعتبار توسط استانداری و چهار میلیارد تومان توسط وزارت علوم به این امر اختصاص می یابد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری خراسان رضوی به عنوان مسوول راه اندازی موقت این دانشگاه تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیرکل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم نیز پیگیری های لازم به منظور تامین نیروی انسانی هیئت علمی این دانشگاه را انجام خواهد داد.

وی تاکید کرد: در فاز اول برای احداث این دانشگاه 30 هکتار زمین در نظر گرفته شده است.