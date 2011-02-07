به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد صالحی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تقویت تعامل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: تعامل این دو نهاد می‌تواند فرصت مناسبی را در جهت گسترش تأثیرگذاری بر جمعیت چهار میلیونی دانشجویی کشور و همچنین اساتید معارف دانشگاه‌های سراسر کشور فراهم آورد.



وی در ادامه با اشاره به ظرفیت ویژه‌ای که در دانشگاه‌های کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود پنج هزار استاد قرآن و معارف و نیز چهار میلیون دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور حضور دارند و با توجه به اینکه از یک سو تمام توان دشمنان اسلام و انقلاب، معطوف به انحراف نسل جوان و دانشجوی کشور است، و نظر به کمبود امکانات و ظرفیت‌های نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، امیدواریم این تعامل فرصت مناسبی جهت گسترش تأثیرگذاری بر این قشر را فراهم نماید.



صالحی بر لزوم تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل هم‌افزای سازمان‌های فرهنگی و عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری دفتر تبلیغات اسلامی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: پس از اعلام آمادگی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، جلساتی با حضور حجت‌الاسلام شمس، مدیر کل فرهنگی نهاد رهبری، به منظور آشنایی با ظرفیت‌ها و دستاوردهای طرفین برگزار شده است تا در مراحل آتی برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت عملیاتی سازی محورهای همکاری صورت پذیرد.



وی اضافه کرد: در این جلسات، طرفین با اشاره به موقعیت راهبردی هر دو سازمان در جبهه فرهنگی انقلاب، بر جایگاه نهاد نمایندگی رهبری به عنوان سازمانی که در خط مقدم جبهه قرار دارد و نیز جایگاه دفتر تبلیغات اسلامی بعنوان اصلیترین تامین کننده نیازهای نرم افزاری عرصه فرهنگ، که در پشت خط مقدم، وظیفه تامین کنندگی را عهده دار است، اتفاق نظر داشته و لذا بر لزوم تعاملات بیش از پیش تاکید کردند.



دبیر شبکه همساز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، درخصوص فرایند تکامل این تعامل بیان داشت: تاکنون با هماهنگی‌هایی که با بخش‌های مختلف دفتر تبلیغات بعمل آمده، لیستی از زمینه‌های بالفعل همکاری در محورهای برگزاری کارگاه تخصصی، اعزام مبلغ در مناسبت‌ها و اردو‌ها، مشاوره و پاسخگویی به سوالات، بازنگری و تالیف کتب درسی، مشارکت در طرح‌های پژوهشی کاربردی، مشارکت در تولید و توزیع مجلات آموزشی، مشارکت در برگزاری نمایشگاه عرضه کتب دینی تهیه و ارسال شده، تا در مراحل بعدی، پس از برگزاری جلسات برنامه ریزی با بخش‌های مربوطه در دفتر، قراردادهای همکاری منعقد گردد.

