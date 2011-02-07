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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

با صدور بیانیه‌ای /

مدیران مسئول نشریات دانشجویی حمایت خود را از برنامه‌های فرهنگی دولت اعلام کردند

مدیران مسئول نشریات دانشجویی حمایت خود را از برنامه‌های فرهنگی دولت اعلام کردند

مدیران مسئول و اعضای هیئت تحریریه نشریات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در پایان اولین نشست تخصصی نقش رسانه‌های دانشجویی در تعامل با ایرانیان خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از برنامه‌های فرهنگی دولت اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: در روزهایی که مرزهای جغرافیایی فرهنگی ایران اسلامی‌مان با هجوم سازمان‌یافته‌ امپریالیسم رسانه‌‌ای جهان و با شبیخون راهبردهای فرهنگی و رسانه‌ای مواجه شده است و آرمان توحید و یکتاپرستی، عدالت‌خواهی جهانی و آزادی‌طلبی ایرانیان در اقصیی نقاط عالم را مورد خدشه و تهاجم رسانه‌ای قرار می‌‌دهند، رسالت نوینی برای تمام کسانی که درد ایران اسلامی و دغدغه سربلندی و پیشرفت و آرمان احتزاز پرچم مقدس جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت را دارند، رقم خورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروز ایران منادی گفتمان عدالت و آزادی بر فراز بام جهان و برسازنده‌ بسیج مستضعفان عالم علیه طاغوت و فراعنه‌ استعمار و استبداد است. در فضایی که گفتمان هژمونیک رسانه‌ای در عالم بر پایه‌ مولفه‌های اغوای رسانه‌‌ای، فریب و انحراف افکار عمومی، سانسور و بایکوت رسانه‌ای و مبتنی بر تئوری مارپیچ سکوت برای کتمان حقایق مهم عالم است، این صدای رسانه‌های آزادیخواه و عدالت‌طلب و حق‌مدار عالم است که می‌باید با این سلطه و استبداد رسانه‌ای به رویارویی بپردازد.
 
این بیانیه می‌افزاید: امروز ایران کانون التفاط و توجه عدالتخواهان عالم و شفاف‌ترین ترجمان حقوق بشر واقعی و سروش آزادیخواهی جهانی است. ایران تنها یک جغرافیای طبیعی و سیاسی نیست که یک حوزه‌ مهم فرهنگی و تمدنی است و مرزهای ایران به وسعت جهان و هرکجا که نامی از ایرانی و ایران است گسترش یافته است. اکنون ایران یک جغرافیای فرهنگی تاریخی است و هر ایرانی در هر جای عالم نماد و پرچمی از هویت، تاریخ، تمدن و فرهنگ غنی ایران اسلامی است. امروزه باید به مدد انگاره‌سازی‌های رسانه‌‌ای تصویر ملی ایران اسلامی را برجسته ساخت و نقش ایران را در مدیریت جهانی نظام رسانه‌‌ای و فرهنگی عالم پررنگ‌تر کرد. 
 
بیانیه‌ پایانی مدیران مسئول و اعضای هیئت تحریریه نشریات دانشجویی اضافه می‌کند: امروز موج عظیم جنبش‌های آزادی‌بخش در میان ملت‌ها به ‌ویژه جوانان، زنان، نخبگان و هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان کرانه‌های عالم را درنوردیده است و این نمایانگر به وجود آمدن یک آگاهی مهم تاریخی و تعالی یافتن شعور ملت‌های عالم است و تحقیقاً این رخداد مهم تاریخی، محصول تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران است و ایرانیان خارج از کشور با عزت، اقتدار و سربلندی هرچه تمام، فریادگر و حامی گفتمان عزت‌مداری و ظلم‌ستیزی ایران اسلامی هستند.
 
بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: ما مدیران مسئول نشریات و فعالان انجمن‌های علمی دانشجویی که در همایش نقش رسانه‌های دانشجویی در تعامل با ایرانیان خارج از کشور، حضور پرشوری در کنار مسئولان سایر رسانه‌ها داریم، با همت و کار مضاعف بر حمایت همیشگی خود از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دولت دهم برای دستیابی به تمدن نوین ایرانی اسلامی تاکید کرده و اعلام می‌کنیم:

1 ـ نیل به ایرانی سرفراز، پیشرو و پیشرفته در تمامی ابعاد در گرو همبستگی ملی و اتکا به ارزش‌های متعالی ایرانی ـ اسلامی است. 2 ـ مرزهای فرهنگی ایران، امروزه دیگر در چارچوب این جغرافیا نمی‌گنجد بلکه تمامی مردمان جهان به‌ ویژه ایرانیان عزیز خارج از وطن مخاطبان ما هستند. 3 ـ رسانه‌های مختلف را امکان و فرصت مناسبی برای معرفی ایران به جهانیان و تبلیغ و تبیین و تشریح ارزش‌ها و دستاوردهای مختلف آن دانسته و وظیفه‌ خود را تلاش در این راستا می‌دانیم. 4 ـ ایرانیان عزیز خارج از کشور را که فرزندان این ملت و بسیار دلبسته به این فرهنگ و تمدن هستند، ظرفیت مناسب و عظیمی برای پیشرفت همه‌جانبه‌ کشور دانسته و در این راستا سیاست‌های دولت را ارزشمند شمرده و برای تقویت و اطلاع‌رسانی آن می‌کوشیم. 5 ـ ایران اسلامی امروزه بالنده و پوینده در مسیری قرار گرفته است که سخن از مشارکت در مدیریت جهانی می‌گوید. این مهم تحقق نخواهد یافت مگر در سایه‌ خودباوری و ایمان به اینکه ما می‌توانیم. 6 ـ امروز شعار همه‌ ایرانیان، جهانی عادلانه، صلحی پایدار و آزادی و حقوق بشر واقعی و حفظ کرامت انسانی برای همه‌ انسان‌ها مبتنی بر آرمان‌های والای توحیدی و مهدوی است. 
 
مدیران مسئول و اعضای هیئت تحریریه نشریات دانشجویی در پایان بیانیه خود از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، ایجاد دبیرخانه‌ دائمی نشست‌های تخصصی رسانه‌های دانشجویی، برگزاری مستمر نشست‌های فوق به صورت سالانه و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختصاص روزی در تقویم جمهوری اسلامی ایران با عنوان روز نشریات دانشجویی را خواستار شده‌اند و از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برای رفع بخشی از دغدغه‌های مربوط به ارتباط دانشجویان ایرانی داخل با دانشجویان ایرانی خارج از کشور از طریق حمایت و راه‌اندازی سامانه‌ تعامل دانشجویی قدردانی کرده‌اند.

کد مطلب 1248291

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