به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: در روزهایی که مرزهای جغرافیایی فرهنگی ایران اسلامی‌مان با هجوم سازمان‌یافته‌ امپریالیسم رسانه‌‌ای جهان و با شبیخون راهبردهای فرهنگی و رسانه‌ای مواجه شده است و آرمان توحید و یکتاپرستی، عدالت‌خواهی جهانی و آزادی‌طلبی ایرانیان در اقصیی نقاط عالم را مورد خدشه و تهاجم رسانه‌ای قرار می‌‌دهند، رسالت نوینی برای تمام کسانی که درد ایران اسلامی و دغدغه سربلندی و پیشرفت و آرمان احتزاز پرچم مقدس جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت را دارند، رقم خورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروز ایران منادی گفتمان عدالت و آزادی بر فراز بام جهان و برسازنده‌ بسیج مستضعفان عالم علیه طاغوت و فراعنه‌ استعمار و استبداد است. در فضایی که گفتمان هژمونیک رسانه‌ای در عالم بر پایه‌ مولفه‌های اغوای رسانه‌‌ای، فریب و انحراف افکار عمومی، سانسور و بایکوت رسانه‌ای و مبتنی بر تئوری مارپیچ سکوت برای کتمان حقایق مهم عالم است، این صدای رسانه‌های آزادیخواه و عدالت‌طلب و حق‌مدار عالم است که می‌باید با این سلطه و استبداد رسانه‌ای به رویارویی بپردازد.



این بیانیه می‌افزاید: امروز ایران کانون التفاط و توجه عدالتخواهان عالم و شفاف‌ترین ترجمان حقوق بشر واقعی و سروش آزادیخواهی جهانی است. ایران تنها یک جغرافیای طبیعی و سیاسی نیست که یک حوزه‌ مهم فرهنگی و تمدنی است و مرزهای ایران به وسعت جهان و هرکجا که نامی از ایرانی و ایران است گسترش یافته است. اکنون ایران یک جغرافیای فرهنگی تاریخی است و هر ایرانی در هر جای عالم نماد و پرچمی از هویت، تاریخ، تمدن و فرهنگ غنی ایران اسلامی است. امروزه باید به مدد انگاره‌سازی‌های رسانه‌‌ای تصویر ملی ایران اسلامی را برجسته ساخت و نقش ایران را در مدیریت جهانی نظام رسانه‌‌ای و فرهنگی عالم پررنگ‌تر کرد.



بیانیه‌ پایانی مدیران مسئول و اعضای هیئت تحریریه نشریات دانشجویی اضافه می‌کند: امروز موج عظیم جنبش‌های آزادی‌بخش در میان ملت‌ها به ‌ویژه جوانان، زنان، نخبگان و هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان کرانه‌های عالم را درنوردیده است و این نمایانگر به وجود آمدن یک آگاهی مهم تاریخی و تعالی یافتن شعور ملت‌های عالم است و تحقیقاً این رخداد مهم تاریخی، محصول تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران است و ایرانیان خارج از کشور با عزت، اقتدار و سربلندی هرچه تمام، فریادگر و حامی گفتمان عزت‌مداری و ظلم‌ستیزی ایران اسلامی هستند.



بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: ما مدیران مسئول نشریات و فعالان انجمن‌های علمی دانشجویی که در همایش نقش رسانه‌های دانشجویی در تعامل با ایرانیان خارج از کشور، حضور پرشوری در کنار مسئولان سایر رسانه‌ها داریم، با همت و کار مضاعف بر حمایت همیشگی خود از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دولت دهم برای دستیابی به تمدن نوین ایرانی اسلامی تاکید کرده و اعلام می‌کنیم:

1 ـ نیل به ایرانی سرفراز، پیشرو و پیشرفته در تمامی ابعاد در گرو همبستگی ملی و اتکا به ارزش‌های متعالی ایرانی ـ اسلامی است. 2 ـ مرزهای فرهنگی ایران، امروزه دیگر در چارچوب این جغرافیا نمی‌گنجد بلکه تمامی مردمان جهان به‌ ویژه ایرانیان عزیز خارج از وطن مخاطبان ما هستند. 3 ـ رسانه‌های مختلف را امکان و فرصت مناسبی برای معرفی ایران به جهانیان و تبلیغ و تبیین و تشریح ارزش‌ها و دستاوردهای مختلف آن دانسته و وظیفه‌ خود را تلاش در این راستا می‌دانیم. 4 ـ ایرانیان عزیز خارج از کشور را که فرزندان این ملت و بسیار دلبسته به این فرهنگ و تمدن هستند، ظرفیت مناسب و عظیمی برای پیشرفت همه‌جانبه‌ کشور دانسته و در این راستا سیاست‌های دولت را ارزشمند شمرده و برای تقویت و اطلاع‌رسانی آن می‌کوشیم. 5 ـ ایران اسلامی امروزه بالنده و پوینده در مسیری قرار گرفته است که سخن از مشارکت در مدیریت جهانی می‌گوید. این مهم تحقق نخواهد یافت مگر در سایه‌ خودباوری و ایمان به اینکه ما می‌توانیم. 6 ـ امروز شعار همه‌ ایرانیان، جهانی عادلانه، صلحی پایدار و آزادی و حقوق بشر واقعی و حفظ کرامت انسانی برای همه‌ انسان‌ها مبتنی بر آرمان‌های والای توحیدی و مهدوی است.



مدیران مسئول و اعضای هیئت تحریریه نشریات دانشجویی در پایان بیانیه خود از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، ایجاد دبیرخانه‌ دائمی نشست‌های تخصصی رسانه‌های دانشجویی، برگزاری مستمر نشست‌های فوق به صورت سالانه و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختصاص روزی در تقویم جمهوری اسلامی ایران با عنوان روز نشریات دانشجویی را خواستار شده‌اند و از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برای رفع بخشی از دغدغه‌های مربوط به ارتباط دانشجویان ایرانی داخل با دانشجویان ایرانی خارج از کشور از طریق حمایت و راه‌اندازی سامانه‌ تعامل دانشجویی قدردانی کرده‌اند.