نرخ بیکاری در کشور تا هفت درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عبدالرضا شیخ الاسلامی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان از ایجاد اشتغال برای یک میلیون و 600 هزار نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در کشور خبرداد و افزود: این تعداد اشتغالزایی 500 هزار مورد بیشتر از برنامه ریزی دولت در سال جاری است.

وی اظهارداشت: طبق برنامه ریزی دولت نرخ بیکاری تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تا هفت درصد کاهش یابد که برای تحقق این مهم هرسال باید یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: تمامی استانها به تعهدات خود در زمینه اشتغالزایی و همکاری با دولت در امر کاهش نرخ بیکاری عمل کرده اند.

وی ابراز امیدواری کرد: تا دو سال آینده تمامی اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه در زمینه کاهش نرخ بیکاری محقق شود.

استاندار گیلان نیز دراین نشست تعهد امسال این استان را برای ایجاد شغل 27 هزار و 370 مورد اعلام کرد و افزود: از ابتدایی امسال تاکنون 32 هزار و 857 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است که این تعداد تا پایان امسال به 40 هزار فرصت شغلی افزایش می یابد.