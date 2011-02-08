به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور داوطلبان‌ متقاضی‌ تحصیل ‌در دوره های مجازی باید واجد شرایط عمومی‌ و اختصاصی بوده و از نظر مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند. آموزش‌ در دوره‌های مجازی به صورت الکترونیکی است.

ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای دوره های مجازی سه هزار و 450 نفر در 44 کد رشته اعلام شده است.

دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش‌ عالی ‌مجری، به ‌هیچ وجه‌ امکان ‌تأمین ‌مسکن‌، خوابگاه‌، وام ‌تحصیلی‌ و سایر امور رفاهی برای ‌دانشجویان را ‌نخواهند داشت‌ و این دوره مستلزم پرداخت شهریه است. تاکنون مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دانشگاه تربیت مدرس شهریه خود را اعلام کرده اند و سایر دانشگاهها بر اساس مصوبه هیئت امنا شهریه دریافت می کنند.

جدول ظرفیت ها و رشته های مورد پذیرش در دانشگاهها

ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت شیوه پذیرش 1 زبان و ادبیات فارسی 25 واحد دانشگاه پیام نور 500 آموزش محور 2 جغرافیای طبیعی 4 واحد دانشگاه پیام نور 80 آموزش محور 3 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی 6 واحد دانشگاه پیام نور 120 آموزش محور 4 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری 8 واحد دانشگاه پیام نور 160 آموزش محور 5 زبان و ادبیات عرب یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 6 تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) دانشگاه تهران 50 - 7 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه تهران 50 - 8 تاریخ ایران اسلامی 2 واحد دانشگاه پیام نور 40 آموزش محور 9 تاریخ تشیع 3 واحد دانشگاه پیام نور 60 آموزش محور 10 زبانشناسی همگانی یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 11 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 3 واحد دانشگاه پیام نور 60 آموزش محور 12 الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث 3 واحد دانشگاه پیام نور 60 آموزش محور 13 الهیات و معارف اسلامی گرایش نهج‌البلاغه دانشکده غیرانتفاعی علوم حدیث

2 واحد دانشگاه پیام نور 50

40 آموزشی و آموزشی - پژوهشی

آموزش محور 14 الهیات و معارف اسلامی گرایش تفسیر قرآن مجید دانشکده علوم حدیث 50 آموزشی و آموزشی - پژوهشی 15 الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی 6 واحد دانشگاه پیام نور 120 آموزش محور 16 الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 17 اخلاق 4 واحد دانشگاه پیام نور 80 آموزش محور 18 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش «تعلیم و تربیت اسلامی» 4 واحد دانشگاه پیام نور 80 آموزش محور 19 علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 20 آموزش زبان انگلیسی یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 21 حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران 50

30 - 22 حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران 30

30 - 23 حسابداری دانشگاه تهران

یک واحد دانشگاه پیام نور 50

20 -

آموزش محور 24 مدیریت رسانه دانشگاه تهران 40 - 25 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

یک واحد دانشگاه پیام نور 40

20 -

آموزش محور 26 کارآفرینی دانشگاه تهران 250 27 آموزش محیط زیست یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 28 مدیریت اجرایی دانشگاه اصفهان

دانشگاه تهران

8 واحد دانشگاه پیام نور 40

40

160 -

-

آموزش محور 29 مدیریت امور شهری دانشگاه تهران 40 - 30 آمار ریاضی 3 واحد دانشگاه پیام نور 60 آموزش محور 31 ریاضی محض 11 واحد دانشگاه پیام نور 220 آموزش محور 32 ریاضی کاربردی 5 واحد دانشگاه پیام نور 100 آموزش محور 33 مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس 40 - 34 مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 35 مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشگاه تربیت مدرس

یک واحد دانشگاه پیام نور 90

20 -

آموزش محور 36 مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 37 مهندسی عمران گرایش راه و ترابری یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 38 مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش تجارت الگترونیکی دانشگاه شیراز 30 - 39 مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه شیراز 120

60 - 40 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 2 واحد دانشگاه پیام نور 40 آموزش محور 41 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دانشگاه شیراز 30 - 42 مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 43 پژوهش هنر یک واحد دانشگاه پیام نور 20 آموزش محور 44 آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس 40 -

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور پس از برگزاری کنکور ارشد سال 90 نسبت به گزینش علمی این دسته از داوطلبان اقدام و اسامی پذیرفته شدگان در اواخر اسفندماه سال جاری بر روی سایت اینترنتی سازمان سنجش قرار می گیرد.

پذیرفته شدگان می توانند با توجه به تاریخ ثبت‌نام که در آینده اعلام می شود، برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل به دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوطه مراجعه کرده و یا از طریق اینترنت اقدام کنند.