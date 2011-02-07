93 طرح عمرانی و تولیدی در آق قلا اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون امور عمرانی استاندار گلستان عصر دوشنبه در این مراسم گفت: در سال های اخیر، اقدامات عمرانی مناسبی در بخش های مختلف انجام شده که سبب بهبود قابل توجه شاخص های توسعه استان شده است.

عبدالرضا دادبود در مراسم افتتاح متمرکز پروژه های عمرانی و تولیدی شهرستان آق قلا با تشریح دستاوردهای مهم عمرانی استان افزود: نیاز است این موضوع در همایش ها، سخنرانی ها و ... برای مردم تشریح و تبیین شود تا ولی نعمتان انقلاب با خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش آشنا شوند.



وی با اشاره به پروژه های افتتاحی یا کلنگ زنی شده استان در ایام الله دهه فجر گفت: طی ایام مذکور 1631 پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در سطح استان، افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.



معاون عمرانی استاندار گلستان از افتتاح پروژه گازرسانی به شهر مراوه تپه، بهره برداری از دهها واحد مسکن مهر استان و نیز آغاز به کار کارخانه فولاد نورد مینودشت به عنوان سه پروژه بزرگ افتتاحی گلستان در دهه فجر نام برد.



دادبود خاطرنشان کرد: افتتاح سالن های ورزشی، جایگاه های سوخت CNG و مجتمع های گردشگری به عنوان برخی دیگر از پروژه های عمده استان است.



فرماندار شهرستان آق قلا در این مراسم طی سخنانی از سه و نیم برابر شدن اعتبارات عمرانی سالجاری شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.



غفور جرجانی گفت: مجموع اعتبارات سال جاری تولیدی، عمرانی و اشتغالزایی شهرستان آق قلا به بالغ بر 102 میلیارد و 530 میلیون تومان می رسد که نسبت به سال گذشته 3.5 برابر افزایش داشته است.