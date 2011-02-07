80 اثر به جشنواره وقف در خراسان جنوبی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام حسن امیری بعد از ظهر دوشنه در جمع خبرنگاران گفت: تا پایان دی ‌ماه‌جاری 80 اثر در زمینه‌ های علمی، فرهنگی و هنری از سطح استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی بیان داشت: علاقمندان به شرکت در نخستین جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری از اول تا 30 دی ‌ماه‌جاری مهلت داشته ‌اند که آثار خود را به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

وی افزود: بیشترین آثار رسیده به ترتیب در بخش ادبی (شعر، قطعه‌ادبی، داستان کوتاه و خاطره)، مقاله، هنرهای تجسمی، خوشنویسی،عکس، مستند و فیلنامه است.

مسئول اداره فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: آثار اخذ شده برای داوری به دبیرخانه مرکزی ارسال و تا پایان بهمن‌ ماه نتیجه داوری راه‌ یافتگان مرحله کشوری مشخص می ‌شود.

حجت الاسلام امیری با اشاره به اینکه فرهنگیان و جامعه علمی استان آمادگی کامل برای شرکت در این جشنواره را نداشتند گفت: امیدواریم در سال‌های آینده با آمادگی کامل فرهنگ دوستان و علاقمندان شاهد آثار فاخر از این استان باشیم.

وی هدف از این جشنواره را ترویج و تبلیغ فرهنگ سنت حسنه وقف به تمام اقشار جامعه و ایجاد نگرش جدیدی به وقف از جنبه‌ های مختلف علمی، هنری و معنوی سنت حسنه وقف و آثار و برکات آن در ابعاد مختلف عنوان کرد.