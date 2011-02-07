  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

80 اثر به جشنواره وقف در خراسان جنوبی ارسال شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره وقف در خراسان جنوبی از ارسال 80 اثر استان به دبیرخانه مرکزی جشنواره "وقف، چشمه همیشه جاری" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام حسن امیری بعد از ظهر دوشنه در جمع خبرنگاران گفت: تا پایان دی ‌ماه‌جاری 80 اثر در زمینه‌ های علمی، فرهنگی و هنری از سطح استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی بیان داشت: علاقمندان به شرکت در نخستین جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری از اول تا 30 دی ‌ماه‌جاری مهلت داشته ‌اند که آثار خود را به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

وی افزود: بیشترین آثار رسیده به ترتیب در بخش ادبی (شعر، قطعه‌ادبی، داستان کوتاه و خاطره)، مقاله، هنرهای تجسمی، خوشنویسی،عکس، مستند و فیلنامه است.

مسئول اداره فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: آثار اخذ شده برای داوری به دبیرخانه مرکزی ارسال و تا پایان بهمن‌ ماه نتیجه داوری راه‌ یافتگان مرحله کشوری مشخص می ‌شود.

حجت الاسلام امیری با اشاره به اینکه فرهنگیان و جامعه علمی استان آمادگی کامل برای شرکت در این جشنواره را نداشتند گفت: امیدواریم در سال‌های آینده با آمادگی کامل فرهنگ دوستان و علاقمندان شاهد آثار فاخر از این استان باشیم.

وی هدف از این جشنواره را ترویج و تبلیغ فرهنگ سنت حسنه وقف به تمام اقشار جامعه و ایجاد نگرش جدیدی به وقف از جنبه‌ های مختلف علمی، هنری و معنوی سنت حسنه وقف و آثار و برکات آن در ابعاد مختلف عنوان کرد.

کد مطلب 1248297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها