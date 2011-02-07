انقلاب اسلامی ایران یک گفتمان برتر فرهنگی به دنیا ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاههای استان لرستان در سخنانی با اشاره به دستاوردهای انقلاب، اظهار داشت: امروز در دنیا تحولات علمی و فرهنگی فراوانی ناشی از انقلاب اسلامی ایران رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه رشد و بالندگی انقلاب اسلامی ایران در گرو تحولات فرهنگی و علمی خواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر امروز انقلاب اسلامی ایران شاداب، سرزنده و با قدرت است و در دنیا نقش آفرینی می کند این امر ناشی از تحولات فرهنگی و علمی در کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی، دینی و علمی بوده است، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب محض سیاسی و اقتصادی نبوده بلکه برخواسته از فرهنگ دینی بوده است.

خواستگاه انقلاب اسلامی ایران حوزه و دانشگاه بوده است

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه خواستگاه انقلاب اسلامی ایران حوزه و دانشگاه بوده است، بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام و روحانیت به وجود آمد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در اجتماع مردم در مراکز علمی و دینی به وجود آمد، یادآور شد: محور کار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران شخصیت های علمی و دینی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در دوران دین ستیزی و دین گریزی دو مکتب رخ داد، خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران در دوران مکتب های بلوک شرق یعنی کمونیست، مارکسیسم و ماتریالسیم و بلوک غرب یعنی مکتب لیبرال دموکراسی رخ داد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه در آن دوران امام (ره) شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی را سر دادند، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران این دو قدرت را در آن دوران از بین برد و قدرت اسلام را در کشور حاکم کرد.

اساس انقلاب اسلامی ایران نفی حکومتهای غیرالهی بوده است

وی با اشاره به اینکه اساس انقلاب اسلامی ایران نفی حکومتهای غیرالهی و تحقق حکومت اسلامی بوده است، بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران در جهت دفاع از هویت فرهنگ دینی و اسلامی رخ داده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران گفتمان جدید و برتر فرهنگی را به دنیا ارائه کرد، یادآور شد: این الگوی برتر امروز مورد استقبال همه دنیا قرار گرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه تا قبل از انقلاب اسلامی ایران هیچ انقلابی بر مبنای فرهنگ نبوده است، خاطر نشان کرد: همه انقلاب های رخ داده در دنیا تنها براساس سیاست، اقتصاد، صنعت و... رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه همه انقلاب های رخ داده در مقابل انقلاب اسلامی ایران رنگ باخته اند، عنوان کرد: امروز همه ملت ها هیچ توجه ای به انقلاب های سیاسی، صنعتی، اقتصادی ندارند.

نفوذ انقلاب اسلامی ایران یک نفوذ فرهنگی بوده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه نفوذ انقلاب اسلامی ایران یک نفوذ فرهنگی بوده است، بیان داشت: نفوذ انقلاب اسلامی ایران یک نفوذ فیزیکی نبود بلکه یک نفوذ فرهنگی برای همه ملت ها محسوب می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه نفوذ فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در خاورمیانه، آسیای میانه، آمریکای لاتین و کشورهای عربی کاملا مشهود است، یادآو شد: همچنین انقلاب اسلامی ایران در داخل کشور نیز منشا تحولات معجزه آسای فرهنگی و علمی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران موجب بیداری و آگاهی مردم شد، خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران موجب عوض شدن ذهن ها، افکار و ایده ها شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران رشد فرهنگی و علمی کشور بوده است، عنوان کرد: فعالیت های علمی، مقالات علمی و... همه گواه بر این است که انقلاب اسلامی ایران تحولات فرهنگی و علمی فراوانی را در کشور به وجود آورد.

دانشجویان در جنگ نرم مجهز به سلاح بصیرت شوند

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی بیان داشت: کشور های غربی با انجام ترورها، جنگ تحمیلی، کودتا، تحریم سیاسی و... نتوانسته اند در مقابل ایران بایستند و امروز شروع به راه اندازی جنگ نرم و تهاجم فرهنگی کرده اند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز این توطئه های دشمن در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها اثری نداشته بلکه انقلاب اسلامی ایران با اقتدار و با شتاب مسیر خود را ادامه می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به نقش دانشجویان در مقابله با جنگ نرم، یادآور شد: دانشجویان امروز باید برای مقابله با این جنگ سلاح بصیرت به دست بگیرند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه در افزایش بصیرت دانشجویان دو عامل دین و سیاست مهم است، خاطر نشان کرد: دانشجویان باید در این راستا دین را به خوبی بفهمند و به خوبی به آن عمل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش بصیرت سیاسی دانشجویان در کشور عنوان کرد: دانشجویان باید جریانهای مختلف سیاسی را بشناسند و جریانات اصیل دینی را تقویت کنند.