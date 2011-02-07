307 طرح زودبازده در استان کرمانشاه تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه در بیست و نهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در سالن آمفی تئاتر حوزه استانداری برگزار شد، با ارایه گزارشی از عملکرد این دبیرخانه در خصوص اعتبارات زودبازده سال 88 استان، اظهار داشت : 141 طرح با اعتبار 115 میلیارد و 966 میلیون تومان و اشتغالزایی هزارو768 نفر به بانکها معرفی شده که تاکنون 113 طرح آن با اعتبار 57 میلیارد و 721 میلیون تومان در بانک های ملت، ملی و کشاورزی منجر به انعقاد قرار داد شده است.

وی در ادامه به عملکرد بانک ها در خصوص باقیمانده اعتبارات سال های 84 تا 88 پرداخت و گفت: 732 طرح اقتصادی در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی جهت سرمایه در گردش و تکمیل با اعتبار 159 میلیارد و 268 میلیون تومان به بانک ها معرفی شده که 378 طرح از آنها به تصویب کارگروه رسیده و 305 طرح نیز با اعتبار بیش از 19 میلیارد تومان به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.

براندیشه تصریح کرد: در این جلسه نیز تعداد 15 طرح با مبلغ بیش از هفت میلیارد تومان جهت سرمایه در گردش و تکمیل به تصویب کارگروه رسیده که پیش بینی می شود زمینه اشتغال 65 نفر را فراهم نماید.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به میزان یارانه پرداختی به بنگاههای اقتصادی زودبازده اشاره و اعلام داشت : 12هزارو236طرح جهت پرداخت یارانه به صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک های ملت و صادرات معرفی شده که تاکنون به تعداد 11هزارو216طرح از آنها مبلغ 17 میلیارد و 920 میلیون تومان یارانه پرداخت شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه افزود : این یارانه صرفاً به طرحهای به بهره برداری رسیده سالهای 85 و 86 پرداخت شده است.

52 هزار شغل در سالجاری در استان کرمانشاه ایجاد شده است

براندیشه در ادامه به میزان اشتغال ایجادشده دراستان در سالجاری اشاره کرد و گفت : بر اساس آمارهای ارسالی از سوی دستگاههای اجرایی تا پایان دی ماه 52هزارو602 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

وی افزود : تعهد اشتغال استان کرمانشاه در سالجاری 30 هزار فرصت شغلی بوده که تاکنون 75 درصد بیشتر از تعهد استان عمل نموده ایم.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به شروع ثبت نام از کارآفرینان برتر در استان گفت : کارآفرینان محترم در بخشهای مختلف صنعت ، خدمات و کشاورزی می توانند جهت ثبت نام در ششمین جشنواره کارآفرینان برتر استان به سایت اینترنتی www.karafarinanebartar.irمراجعه نمایند.

براندیشه در ادامه با اشاره به اینکه این جشنواره به ریاست استاندار برگزارمی شود،تصریح کرد: همچون سالهای گذشته کلیه دستگاههای اجرایی آمادگی لازم را برای شناسایی و ثبت نام کارآفرینان دارند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه در پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر رتبه اول کشوری را در بحث ثبت نام و تعداد کارآفرینان داشته و یک کارآفرین برتر ملی را نیز در کارنامه خود دارد.