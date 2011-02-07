احمدی نژاد وزیر امور خارجه را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل حکم انتصاب وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



جناب آقای دکتر علی‌اکبر صالحی



به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ 10بهمن 1389 مجلس شورای اسلامی، جنابعالی به سمت ”وزیر امور خارجه“ منصوب می‌شوید.



امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیئت وزیران و انجام وظایف قانونی خویش در تحقق کامل برنامه‌های چهارگانه دولت شامل: عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.

محمود احمدی نژاد



رئیس جمهوری اسلامی ایران



