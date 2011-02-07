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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

توسط کامران دانشجو صورت گرفت؛

معرفی برترین روسای دانشگاهها/ تقدیر از کارکنان نمونه وزارت علوم

معرفی برترین روسای دانشگاهها/ تقدیر از کارکنان نمونه وزارت علوم

روسای نمونه دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عصر امروز در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توسط وزیر علوم معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عصرامروز دوشنبه در مراسمی در دانشگاه شهید بهشتی از دو مدیر ملی نمونه در آموزش عالی، 39 نفر از کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 5 تن از روسای نمونه دانشگاههای کشور تقدیر کرد.

دکتر احمد اکبری - رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر علی خیرالدین - رئیس دانشگاه سمنان، دکتر محمد علی زلفی گل -رئیس دانشگاه بوعلی همدان، دکتر سید جواد ساداتی نژاد- رئیس دانشگاه کاشان و دکتر حسن زمانیان- رئیس دانشگاه لرستان به عنوان روسای نمونه دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.

کد مطلب 1248305

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