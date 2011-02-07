اردن درصدد استفاده گسترده از انرژی هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "خالد طوقان" گفت : استفاده از انرژی هسته ای از اهمیت بسزایی در اوضاع اقتصادی اردن دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به با صرفه بودن انرژی هسته ای در مقایسه با منابع دیگر انرژی، استراتژی ما استفاده گسترده از انرژی هسته ای است. با توجه به کمبود منابع انرژی و افزایش درخواستها برای انرژی در کشور و بالا رفتن قیمت نفت و گاز و منابع آبی استفاده از انرژی هسته ای مهم است.

رئیس هئیت انرژی هسته ای اردن تصریح کرد: هدف از تاسیس هئیت هسته ای انتقال دانش هسته ای به اردن و بومی کردن آن و استفاده وسیع از آن برای طرحهای مختلف اقتصادی از جمله تولید برق، شیرین کردن آب، کشاورزی، صنایع و دیگر موارد صلح آمیز است.

وی گفت: استراتژی این هیئت تاسیس نیروگاههای هسته ای و به کارگیری اورانیوم فراوانی که در اردن وجود دارد است تا جایگزین منابع دیگر انرژی شود.

طوقان افزود: برنامه ما شامل دو بخش است؛ بخش نخست آن تاسیس نیروگاهها برای تولید برق و شیرین کردن آب است و دیگری بهره برداری از ثروتهای طبیعی موجود در اردن و در راس آن اورانیوم است.

وی اظهار داشت : ما سعی داریم که اردن تا سال 2030 به جرگه صادر کنندگان انرژی بپوندد. ما برای استخراج اورانیوم در دو جهت عمل می کنیم. استخراج سریع از اعماق کمتر و دیگری استخراج عادی درهمه کشوراست.