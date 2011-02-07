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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

اردن درصدد استفاده گسترده از انرژی هسته ای است

اردن درصدد استفاده گسترده از انرژی هسته ای است

رئیس هیئت انرژی هسته ای اردن از تلاش گسترده این کشور برای استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای و ساخت نیروگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "خالد طوقان" گفت : استفاده از انرژی هسته ای از اهمیت بسزایی در اوضاع اقتصادی اردن دارد.

وی تاکید کرد:  با توجه به با صرفه بودن  انرژی هسته ای در مقایسه با منابع دیگر انرژی، استراتژی ما استفاده گسترده از انرژی هسته ای است. با توجه به کمبود منابع انرژی و افزایش درخواستها برای انرژی در کشور و بالا رفتن قیمت نفت و گاز و منابع آبی استفاده از انرژی هسته ای مهم  است.

رئیس هئیت انرژی هسته ای اردن تصریح کرد: هدف از تاسیس هئیت هسته ای انتقال دانش هسته ای به اردن و بومی کردن آن و استفاده وسیع از آن برای طرحهای مختلف اقتصادی از جمله تولید برق، شیرین کردن آب، کشاورزی، صنایع و دیگر موارد صلح آمیز است.

وی گفت: استراتژی این هیئت تاسیس نیروگاههای هسته ای و به کارگیری اورانیوم فراوانی که در اردن وجود دارد است تا جایگزین منابع دیگر انرژی شود.

طوقان افزود: برنامه ما شامل دو بخش است؛ بخش نخست آن تاسیس نیروگاهها برای تولید برق و شیرین کردن آب است و دیگری بهره برداری از ثروتهای طبیعی موجود در اردن و در راس آن اورانیوم است.

وی اظهار داشت : ما سعی داریم که  اردن تا سال 2030 به جرگه صادر کنندگان انرژی بپوندد. ما برای استخراج اورانیوم در دو جهت عمل می کنیم. استخراج سریع از اعماق کمتر و دیگری استخراج عادی درهمه کشوراست.

کد مطلب 1248306

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