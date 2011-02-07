1900 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر در گلستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرهام جانفشان عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مسکن مهر در گرگان افزود: در سال گذشته برای دو هزار واحد مسکونی که پی ریزی شده بالغ بر هفت میلیارد تومان تسهیلات اعطاءشد که این میزان در سال جاری به بیش از 190 میلیارد تومان رسیده که نشان از عزم جدی دولت برای اجرای این پروژه دارد.

وی با توجه به پیشرفت خوب مسکن مهر در استان اذعان داشت: رتبه مسکن مهر گلستان درسال گذشته رتبه 29 ودر اواخر سال 88 نیز رتبه 30 کشور بود ه در حال حاضر توانسته جایگاه 13 را در کشور کسب کند.

وی با اشاره به افتتاح هزار و 50 واحد مسکن مهر در دهه فجر سالجاری، اظهار امیدواری کرد: در دهه فجر سال آینده تمامی 30 هزار واحد مسکونی پی ریزی شده ، تحویل متقاضیان می شود.

رئیس مسکن و شهرسازی گلستان تصریح کرد: تعهد سازمان در بحث اشتغال، ایجاد 17 هزار فرصت شغلی در سالجاری بوده که با توجه به رشد خوب پروژه های مسکن مهر در استان بیش از 18 هزار فرصت شغلی در استان فراهم شده است.

وی، از آغاز مرحله دوم ثبت نام مسکن مهر تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: متقاضیان می توانند از طریق سامانه اینترنتی وزارت مسکن ، ثبت نام کنند و بر اساس برنامه های وزارتخانه نیز اولویت بندی شده و در نوبت دریافت تسهیلات قرار بگیرند.

جانفشان، همچنین یکی از علل اصلی کندی روند این پروژه در استان را کمبود اراضی ملی دانست و تصریح کرد: مشکل کمبود زمین برای ساخت این پروژه در استان گلستان یکی از دغدغه های اصلی مسئولان بوده و این مشکل برای مرکز استان به صورت جدی تری مطرح بود که در سفر اول وزیر مسکن و شهر سازی به استان، اعتبار خرید زمین برای ساخت مسکن مهر در شهر گرگان تخصیص یافت.

جانفشان گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، بناست در هر فصل پنج هزار واحد مسکونی مهر افتتاح و تا پایان شهریور سال 90 بیش از ده هزار واحد تحویل متقاضیان شود.

وی افزود: در حال حاضر فونداسیون 30 هزار واحد مسکونی مهر ریخته شد در حالیکه در بهمن ماه سال گذشته این رقم در حدود 2 هزار واحد مسکونی بود که 150 درصد رشد داشته است.