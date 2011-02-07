یزد با کمبود ظرفیت پذیرش طلاب زن مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، منصوره قیاسی ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در سراسر کشور بالغ بر 20 هزار طلبه خواهر مشغول به تحصیل هستند که هزار و 200 نفر از این تعداد در یزد حضور دارند.

وی با اشاره به زمان ثبت ‌نام دوره جدید مدارس علمیه خواهران در استان یزد یادآور شد: زمان ثبت ‌نام از دوم بهمن ‌ماه سال جاری آغاز شده و تا 28 بهمن‌ ماه ادامه دارد.

قیاسی ادامه داد: در سال گذشته هزار و 50 نفر متقاضی ثبت ‌نام در حوزه‌های علمیه خواهران بودند که در آزمون ورودی نیز شرکت کردند اما تنها توانستیم 130 نفر از این تعداد را پذیرش کنیم.

قیاسی خاطرنشان کرد: این امر نشانگر آن است که در پذیرش خواهران طلبه به شدت با کمبود ظرفیت مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه مدرک حوزه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و هیچ تفاوتی با مدارک دانشگاهی ندارد، عنوان کرد: در مقطع کارشناسی ارشد، خواهران طلبه در رشته‌های فقه و اصول و تفسیر در حال تحصیل هستند که در آینده‌ای نزدیک رشته‌های اخلاق، تاریخ، فلسفه، کلام و مطالعات زنان نیز به این رشته‌ها اضافه خواهد شد.

مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب (س) بیان داشت: نه تنها از خواهران طلبه در حین تحصیل هزینه‌ ای دریافت نمی ‌شود بلکه در مقاطع زمانی مختلف، کمک هزینه‌های تحصیل نیز در اختیار آنان قرار می‌ گیرد و 60 درصد هزینه کتاب‌ های آنها نیز در طول سال تحصیلی در اختیارشان قرار می‌ گیرد.

تحصیل بیش از 1200 طلبه خواهر در مدارس علمیه استان یزد

مدیر حوزه‌ های علمیه خواهران استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: هم اکنون بیش از هزار و 200 طلبه خواهر در مدارس علمیه استان یزد مشغول تحصیل هستند.

حجت ‌الاسلام سیدناصر محمدی اظهار داشت: با گذشت پنج ماه از تاسیس مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران، در حال حاضر در استان یزد 10 مدرسه علمیه خواهران وجود دارد که در آینده‌ ای نزدیک این مدارس به 13 مدرسه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه سه مدرسه علمیه الزهرا (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) در شهرستان یزد و هفت مرکز دیگر در میبد، اردکان، مهریز،‌ بافق و طبس وجود دارد، افزود: سه مدرسه علمیه دیگر در ابرکوه، بهاباد و اردکان تاسیس خواهد شد.

محمدی خاطرنشان کرد: خواهران طلبه در استان یزد در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به تحصیل می‌پردازند و دوره‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی پنج سال و در مقطع کارشناسی ارشد سه سال و نیم است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان یزد ادامه داد: هرچند که بیش از هزار و 200 طلبه خواهر در مدارس علمیه استان یزد مشغول به تحصیل هستند اما این تعداد نسبت به تعداد دانشجویان استان بسیار کم است و شایسته است رسانه‌های استان جایگاه حوزه‌های علمیه خواهران را در بین جوانان تبیین کنند.