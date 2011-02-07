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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

نشست خبری پرسپولیس-8/

خوردبین: به خاطر رفتار شیث از خانواده ایرانی عذرخواهی کردم

خوردبین: به خاطر رفتار شیث از خانواده ایرانی عذرخواهی کردم

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به خاطر رفتار ناشایست مدافع این تیم مجبور شدم از خانواده ای که به آنها توهین شده بود عذرخواهی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوربین که بعدازظهر امروز دوشنبه در نشست خبری باشگاه پرسپولیس با حضور حبیب کاشانی، علی دایی و سپهرحیدری در شهرداری منطقه 9 برگزار شد، به اتفاقی اشاره کرد که در اردوی امارات برای کاپیتان پیشین این تیم رخ داد.

وی در این مورد گفت: پس از بازی و در شرایطی که قصد داشتیم سوار بر اتوبوس شویم چند خانواده ایرانی به سمت ما آمدند و اعلام کردند که شیث به آنها بی احترامی کرده و قصد دارند از این بازیکن شکایت کنند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: هنگامی که این خانواده ها در حال مطرح کردن توهین شیث رضایی به خودشان بودند، علی دایی نیز سررسید و در جریان این اتفاق قرار گرفت و مجبور شدیم به خاطر این رفتار از آنها عذرخواهی کنیم.

کد مطلب 1248313

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