خوردبین: به خاطر رفتار شیث از خانواده ایرانی عذرخواهی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوربین که بعدازظهر امروز دوشنبه در نشست خبری باشگاه پرسپولیس با حضور حبیب کاشانی، علی دایی و سپهرحیدری در شهرداری منطقه 9 برگزار شد، به اتفاقی اشاره کرد که در اردوی امارات برای کاپیتان پیشین این تیم رخ داد.

وی در این مورد گفت: پس از بازی و در شرایطی که قصد داشتیم سوار بر اتوبوس شویم چند خانواده ایرانی به سمت ما آمدند و اعلام کردند که شیث به آنها بی احترامی کرده و قصد دارند از این بازیکن شکایت کنند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: هنگامی که این خانواده ها در حال مطرح کردن توهین شیث رضایی به خودشان بودند، علی دایی نیز سررسید و در جریان این اتفاق قرار گرفت و مجبور شدیم به خاطر این رفتار از آنها عذرخواهی کنیم.