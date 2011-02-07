سه موزه گلستان در دست مرمت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر دوشنبه در بازدید از موزه های گرگان افزود: هم اکنون در این استان پنج موزه شامل موزه شهر گرگان، کاخ موزه گرگان، موزه مردم شناسی علی آباد کتول، موزه حیات وحش علی آباد کتول و موزه صنایع دستی گرگان وجود دارد.

وی تصریح کرد: با راه اندازی دو موزه دیگر درایام دهه فجر امسال، درشهرستان گمیشان (خانه گوکلانی) و موزه مینودشت تعداد موزه ها به هفت موزه رسید.

فعالی بیان داشت: با توجه به گرامی داشت دهه فجر و افتتاح پروژه های عمرانی و اشتغال زایی این اداره کل و برنامه های فرهنگی اجرا شده در دهه فجر، بازدید از موزه های استان گلستان در روز 22 بهمن سال جاری رایگان است.

وی خاطر نشان کرد: علاقمندان می توانند از این موزه ها بازدید نموده و با فرهنگ، هنر و تمدن دیرینه و کهن این منطقه آشنا شوند.