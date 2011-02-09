سیدرضا افتخاری درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: به اعتقاد من تشکیل وزارت ورزش نمی تواند تغییراساسی در ساختار ورزش کشور ایجاد کند ضمن اینکه تاکنون چگونگی ساز و کار وزارت ورزش نیز از سوی مجلس مشخص نشده و معلوم نیست ورزش با چه ساختار تشکیلاتی اداره خواهد شد.

افتخاری تصریح کرد: اقتدار سازمان ورزش و معاون رئیس جمهور با تشکیل وزارت ورزش کمتر می شود و پاسخگویی مداوم نسبت به مجلس در مورد عملکرد تیم های ورزشی بخش عمده ای انرژی و توان وزیر ورزش را صرف امور جانبی می کند و مدیر ورزش را از پرداختن به وظایف و تکالیف اصلی برای پیشرفت ورزش و تحول آفرینی در آن باز می دارد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش مدیری قوی و برخوردار از تجربه کار اجرایی و آشنا به امور ورزش نیاز دارد، اظهار داشت: مدیر آینده ورزش باید از پشتوانه حمایتی دولت و مجلس برخوردار باشد تا بتواند اعتبارات، امکانات و ابزارهای لازم برای پیشرفت را جذب بدنه ورزش کند و در این راه در تعامل دائم با دولت و مجلس برخوردار باشد.

افتخاری با تاکید بر اینکه انتخاب نخستین وزیر ورزش از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: امیدوارم فردی بر مسند وزارت ورزش قرار بگیرد که از اقتدار لازم برای مدیریت ورزش کشور برخوردار باشد و بتواند توانمندی خود را با مدیریتی برنامه محور در تمامی بخش ها اعمال کند.

مدیرکل تربیت بدنی استان تهران درپایان یادآورشد: به اعتقاد من حضور دکتر سعیدلو در وزارت ورزش و جوانان که تجربه معاونت اجرایی رئیس جمهور را داشتند و درطول دوسال گذشته نیز در ورزش کشور با اقتدارعمل کردند و حاصل آن بهترین نتیجه در بازیهای آسیایی گوانگجو بود کمترین هزینه را برای ورزش کشور به همراه دارد و می تواند برنامه های ورزش را با سرعت بیشتری پیش ببرد.