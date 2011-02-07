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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

400 میلیارد ریال برای علاج بخشی سد وشمگیر تخصیص یافت

400 میلیارد ریال برای علاج بخشی سد وشمگیر تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: 400 میلیارد ریال برای اجرای طرح عملیات علاج بخشی سد وشمگیر تخصیص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان عصر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح افزود: عملیات اجرایی این طرح شامل 11 پروژه با مبلغ برآوردی 40 میلیارد تومان است که سالجاری عملیات اجرایی سه پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 600 میلیون تومان انجام خواهد شد.
 
مدیرعامل آب منطقه ای استان گلستان هدف از اجرای طرح را آبیاری اراضی شبکه ساحل گرگانرود و مزرعه نمونه ،افزایش ظرفیت مخازن به روش افزایش ارتفاع تاج سد و ساماندهی سیستم انتقال آب شبکه به اراضی عنوان کرد.
 
وی ضرورت اجرای علاج بخشی سدوشمگیر را نیز اتمام عمر مفید سد وکاهش حجم مفید سد به کمتر از 50 درصد ،انباشت رسوبات در مخازن اصلی و فرعی سد ومستهلک شدن ایستگاه های پمپاژ و سایر تاسیسات بیان داشت.

عملیات اجرایی طرح علاج‌بخشی سدوشمگیر شهرستان آق قلا از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان گلستان باحضور معاون عمرانی استاندار آغاز شد.


 
کد مطلب 1248319

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