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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

ورزش یکی از مهمترین برنامه ها برای پرکردن اوقات فراغت زندانیان است

ورزش یکی از مهمترین برنامه ها برای پرکردن اوقات فراغت زندانیان است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه، گفت: توجه و اهتمام به ورزش مددجویان، یکی از مهمترین برنامه ها برای پرکردن مفید اوقات فراغت زندانیان به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی در دیدار مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه از زندان کرمانشاه، با اشاره به توسعه ورزش در سطح زندان های استان و برخورداری از مربیان مجرب استانی در رشته های باستانی، کشتی، بسکتبال، والیبال، دارت، فوتسال، پرورش اندام و...، اظهار داشت: علی رغم محدودیت ها و کثرت جمعیت کیفری، غالباً مددجویان در رشته های مورد نظر خود فعال و زیر نظر مربیان از آموزشهای مورد نیاز بهره مند می گردند.

وی به اشاره به قهرمانی تیم فوتسال مددجویان در مسابقات زندانهای سراسر کشور و کسب عناوین مختلف در سایر رشته ها، توجه و اهتمام به ورزش مددجویان را یکی از مهمترین برنامه ها برای پرکردن مفید اوقات فراغت زندانیان برشمرد.

مدیرکل زندان های استان، کمبود اعتبارات امکانات و تجهیزات ورزشی را از جمله مشکلات پیش روی این اداره کل دانست و تصریح کرد: با همکاری و مساعدت سایر ارگان ها و سازمان های مربوطه، بویژه تربیت بدنی استان بتوانیم امکانات و تجهیزات بیشتر و بهتری را برای توسعه ورزش زندانیان فراهم آوریم.

وی از برنامه ریزی دقیق و منسجم برای حضور و شرکت اکثر زندانیان در فعالیت های ورزشی خبر داد و افزود: طبق برنامه ترسیم شده با توجه به رغبت مددجویان شرایط لازم برای حضور آنان در فعالیت های ورزشی فراهم می شود.

رشیدی حضور ورزشکاران و مربیان برجسته استانی و کشوری، به عنوان مربی مددجویان را یکی دیگر از اقدامات استان برای تقویت و بهبود شرایط ورزشی در سطح زندان ها برشمرد.

مهدی گردانی، مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه نیز در این دیداراز برنامه ریزی، ایجاد فضاهای مناسب و فراهم نمودن امکانات و توسعه و گسترش  فعالیت های ورزشی در سطح زندان های استان ابراز خرسندی کرد و گفت: با توجه به تلاش های صورت پذیرفته و ضرورت ارتقاء سلامت جسمانی مددجویان اداره تربیت بدنی اهتمام لازم در راستای  تامین برخی تجهیزات و امکانات مورد نیاز و توسعه سالن ورزشی زندان مبذول خواهد داشت.

کد مطلب 1248322

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