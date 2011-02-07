فضای آموزشی دانشگاههای پیام نور چهار برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمود کی منش روز دوشنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه دانشگاه پیام نور تاکستان اظهار داشت: با تصویب و ارائه خط مشی وزارت علوم سرانه فیزیکی و آموزشی دانشگاهها باید 10 برابر شود که با تدوین برنامه پنج ساله دانشگاه این فضا تا چهار برابر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: سرانه فضای آموزش دانشگاه پیام نور 1.1 مترمربع است که با افزایش سالانه یک مترمربع در پنج سال آینده این میزان به چهارمتر خواهد رسید.

کی منش گفت: مخاطبان دانشگاه پیام نور افراد کم درآمد در اقصی نقاط کشورند و در حال حاضر با تاسیس 512 مرکز و واحد دانشگاهی در نقاط مختلف و محروم زمینه تحصیل در بین همه افراد را با هزینه ای مناسب فراهم کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال 90 شاهد توسعه فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه خواهیم بود و با راه اندازی 50 رشته فنی و مهندسی روند توجه به این رشته مهم شتاب بیشتری خواهد گرفت.

آموزش عالی به خانه های مردم رفته است

احمد عجم استاندار قزوین هم در این مراسم از توسعه مراکز آموزش عالی به عنوان دستاورد مهم انقلاب اسلامی یاد کرد و اظهارداشت: امروز دیگر آموزش عالی به درب خانه های مردم رفته و امکان تحصیل برای همه حتی در نقاط محروم و روستایی نیز فراهم شده است.

وی گفت: دانشگاه پیام نور بخوبی توانسته نیاز علمی جوانان را پاسخگو باشد و ضرورت توجه به تحصیلات عالیه برکسی پوشیده نیست و در استان قزوین هم از اقبال خوبی برخوردار بوده است.

استاندار قزوین تصریح کرد: بیش از 70 درصد دانشجویان دانشگاههای استان غیربومی هستند که باید در این زمینه ضمن بازنگری و اتخاذ روشهای مناسب کاری کنیم تا نیاز متخصص در آینده استان تامین شود ودر این بخش با مشکل مواجه نشویم.

توسعه رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز استان باشد

استاندار قزوین توسعه رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز استان را ضروری دانست و گفت: گاهی دیده می شود رشته هایی در دانشگاهها راه اندازی می شود که در سایر مراکز اشباع شده و تنها شاید برای رقابتی غیراصولی دایر می شود لذا برخی رقابتهای غیراصولی در مراکز دانشگاهی باید حذف شود و به جای آن تاسیس رشته ها بر اساس نیاز استان و منطقه باشد تا کمبودها برطرف شود.

وی در خصوص تاسیس واحد دانشگاهی در شهر ضیاءآباد تاکستان هم گفت: شاید این شهر کوچک باشد اما نیاز و علاقه مردم بالاست و در صورت مساعدت مسئولان دانشگاه پیام نور و حمایت نمایندگان مجلس برای تاسیس این واحد در این منطقه آمادگی داریم.

عجم محدودیت پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور را قابل ارزیابی دانست و اظهارداشت: این محدودیت هم خوب است و هم بد اما آنچه مهم است این که توسعه کمی و کیفی باید بر طبق نیازهای هر منطقه وعلاقه دانشجویان باشد تا در آینده با مشکل مواجه نشویم و سرمایه گذاری ها هدر نرود.

دانشکده فنی و مهندسی در تاکستان تاسیس شود

امیرطاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم تصریح کرد: دانشگاه محور توسعه کشور و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند تمامی بخشها را تغذیه کند.

طاهرخانی افزود: اگر به دانشگاه توجه بیشتری کنیم در آینده از فواید آن برخوردار خواهیم شد و مردم و جامعه می توانند در توسعه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: هر دانشگاه باید جایگاه و نقش خود در توسعه کشور را بررسی و پیگیری کند و بتواند با برنامه ریزی در مسیر موفقیت و پیشرفت کشور گام بردارد.

وی خواستار راه اندازی دانشگاه پیام نور در شهر ضیاء آباد و دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه پیام نور تاکستان شد و آمادگی مسئولان استان را برای همکاری و تامین امکانات لازم اعلام کرد.

دانشگاه پیام نور تاکستان در حال حاضر دارای پنج هزار مترمربع فضای آموزشی با 32 کلاس درس است که سه هزار و 685 دانشجو در 23 رشته فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی در آن تحصیل می کنند.