اولین خانه مهر بازنشستگان تامین اجتماعی قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مراسم که با حضور استاندار قم، حجت الاسلام آشتیانی نماینده مردم قم، معاونین استاندار، فرماندار و جمعی از مسئولین استان برگزار شد بهره برداری از خانه مهر بازنشستگان تامین اجتماعی استان قم رسما آغاز شد.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز گفت‌: خانه مهر بازنشستگان تأمین اجتماعی از مصوبات سفر دوم ریاست محترم جمهور به استان قم بود که با پیگیری بعمل آمده و حمایت های استاندار و همکاری شهرداری منطقه دو این پروژه با صرف هزینه‌ای بالغ بر دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان در بوستان شهریار واقع در بلوار کشاورز به بهره برداری رسید و مبلغ 250 میلیون ریال نیز صرف تجهیز آن شد‌.



سید مجتبی موسوی افزود خانه مهر در فضای بالغ بر 470 متر با فضاهای شامل سالن آمفی تئاتر، کلاس‌های آموزشی، سالن ورزشی، اتاق های اداری و رستوران جهت استفاده بازنشستگان تأمین اجتماعی و خانواده‌های ایشان طراحی و اجرا شده است.



وی در ادامه بیان کرد با توجه به فضای این پروژه و لزوم مشارکت خود بازنشستگان که گنجینه‌های این مرز و بوم هستند، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان قم که منتخب خود بازنشستگان هستند در این مکان مستقر شد.



مدیرکل تامین اجتماعی قم، برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه بازنشستگان ، فرزندان و خانواده‌های ایشان، برگزاری سفرهای زیارتی سیاحتی، برگزاری همایش و جلسات به مناسبت‌های مختلف‌، نمایش فیلم، استفاده از مجلات و روزنامه‌ها‌، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی را از برنامه‌های آتی خانه مهر بازنشستگان دانست.



موسوی از استقرار و راه اندازی پایگاه مقاومت بسیج بازنشستگان تأمین اجتماعی در این مکان نیز خبر داد و در پایان اظهار امیدواری کرد راه اندازی این پروژه تأثیر بسزایی در ارتقای فرهنگ این منطقه و ارتقای خدمت رسانی به قشر گرانقدر بازنشسته داشته باشد.

