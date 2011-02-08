افتتاح 90 پروژه عمرانی در دانشگاهها/ 200 هزار صندلی خالی برای دانشجویان

به گزارش مهر، علی اکبر متکان دوشنبه شب در مراسم انتخاب روسای نمونه دانشگاهها در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انتخاب رئیس دانشگاه لرستان به عنوان رئیس نمونه، گفت: دکتر حسن زمانیان به عنوان رئیس سابق دانشگاه ملایر تحت عنوان رئیس نمونه دانشگاه معرفی شد چرا که دانشگاه ملایر سال 84 دارای فقط 4 رشته در یک کمپ قدیمی در انتهای شهر ملایر بود اما اکنون دارای یک شهرک دانشگاهی همراه با 40 رشته و زیرساخت های آموزشی، خدماتی، ورزشی و خوابگاهی است و به عنوان یک دانشگاه نمونه در کشور مطرح است.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه بودجه هزینه ای دانشگاهها در سال 84 برابر 450 میلیارد تومان بوده است، افزود: بودجه هزینه ای دانشگاهها در سال 89، برابر 1800 میلیارد و یعنی رشد 400 درصدی داشته است.

متکان با بیان اینکه 90 پروژه عمرانی با متراژ 240 هزار مترمربع و با بودجه 140 میلیارد تومان در دهه فجر در حوزه آموزش عالی افتتاح می شود، خاطرنشان کرد: در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 داوطلبان آموزش عالی در سطح کارشناسی مجبور بودند برای تحصیل به کشورهای اطراف مانند اوکراین و سایر کشورهایی که خیلی از نظر سطح آموزشی پایین بودند مراجعه کنند چون فضا به اندازه کافی در آموزش عالی کشور نداشتیم اما در حال حاضر با 200 هزار صندلی خالی در آموزش عالی کشور مواجه هستیم.