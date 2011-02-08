"سکوت سپید" در مشهد به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سروش طاهری، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ‌به جهت اینکه در نوع نمایش شیوه های خاصی استفاده شده است استقبال خوبی را پیش بینی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: موضوع این نمایش در رابطه با دفاع مقدس است که شخصی به نام محرم بعد از 20 سال اسارت به کشور باز می‌گردد اما همه به این گمان که شهید شده به زندگی عادی بازگشته‌اند و پذیرای آن نیستند.

وی گفت: بازیگران این نمایش حسین طاهری، ‌علیرضا سوزنچی، سعید توکلی و عارفه معماریان، مهشید شریفی،‌ حامد سمرقندی و پوریا گوهری است.

وی افزود: همچنین در این نمایش مهدی حسنی، فرانک رئوفی منشی صحنه، کیوان صباغ دراماتورژ و طراح صحنه، ‌مانلی حسین پور مشاور و دستیار به عنوان عوامل صحنه، فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: این نمایش برای جشنواره تئاتر استان تهیه شده که به همراه یک نمایش دیگر به عنوان اجرای برگزیده به جشنواره مناطق کشور راه یافته است که 7 جایزه را از آن خود کرده است.

طاهری در ادامه در خصوص استقبال از این اثر خاطرنشان کرد: به جهت اینکه این نوع نمایش شیوه خاصی در نورپردازی دارد همراه با بازیگری خوب استقبال خوبی پیش بینی می شود.

وی افزود: این نمایش به مدت شش شب، همه روزه از ساعت ۱۸ در آمفی تئاتر امام رضا(ع) در مشهد به روی صحنه می رود.



