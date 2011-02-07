کرانه باختری آماده قیام علیه ابومازن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، مجله" تایم" آمریکا تاکید کرد: به نظر می رسد که کرانه باختری در برخی نواحی آماده قیام مردمی است.

این مجله افزود : فلسطینی ها تحصیلکرده ترین در میان کشورهای عربی هستند. بسیاری از آنها در کشورهای اروپایی و دیگر مناطق جهان به سر می برند. حماس موفق شد که گروههایی که قصد آشوب داشتند را اخراج کند.

رسانه مذکور به نقل از یکی شخصیتهای دانشگاهی قدس در کرانه باختری نوشت : قیام مردم تونس و مصر و ادامه آن تاثیر منفی بر تشکیلات خودگردان دارد.تشکیلات خودگردان به علت همپیمانی با رژیم صهیونیستی و قرار داشتن در اردو کشورهای میانه رو پایگاه خود را از دست داده است.

مجله تایم ذکر کرد: تشکیلات خودگردان به رهبری "ابومازن" از تحولات مصر به شدت احساس نگرانی می کند. کرانه باختری که تشکیلات برآن سلطه دارد، آماده قیام مردمی است. و اعتراضات اخیرا و سرکوب آن بوسیله نیروهای این تشکیلات و ممنوعیت هر گونه تجمع بزرگترین گواه این موضوع است.