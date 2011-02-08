استقبال از جشنواره شعر فجر افزایش یافت

یحیی طالبیان در حاشیه جشنواره شعر سرو روان به خبرنگار مهر در مشهد گفت: جشنواره شعر فجر، یکی از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی، است که نسبتا جوان است، اما به نظر میرسد با همت شاعران سهمی بالاتر از آن چه هست پیدا میکند.
وی اطلاع رسانی متنوع و دقیق را از عوامل افزایش شرکت کنندگان امسال دانست و افزود: از 40 هزار اثر ارسال شده به جشنواره 40اثر فاخر انتخاب خواهد شد.
وی ادامه داد: رونق شعر و شاعری در گرو رقابت بین آثار فاخر و رواج بازار نقداست که این محورها از اهداف برگزاری جشنواره می باشد.
وی تصریح کرد: پیشکسوتانی که در کنار جوانان نشسته و به گفتگو میپردازند خلاقیتهای به روزی دارند که در عرصه کشور، دیدنی است.
قائممقام وزیر فرهنگ و ارشاد در حوزه شعر گفت: خراسان رضوی در گذشته با داشتن شاعرانی چون فردوسی، خیام، عطار، ناصرخسرو و امروز نامآورانی همچون اخوان، زادگاه شعر فارسی است.
وی اظهار داشت: شعر در حقیقت میراثدار فرهنگ، دین و ارزشهایی است که نسل به نسل منتقل میشود، همچنان که این میراث، توسط نسل گذشته به ما منتقل شده است.
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