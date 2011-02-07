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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

48 میلیارد ریال برای طرح های گازرسانی گنبد هزینه شد

48 میلیارد ریال برای طرح های گازرسانی گنبد هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: حدود 48 میلیارد ریال برای اجرای 31 طرح گازرسانی شهرستان گنبد هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: سهم پروژه های گاز رسانی شهرستان در ایام الله دهه فجر تعداد 31 پروژه در بخشهای مختلف است که برای اجرای آنها هزینه ای به مبلغ 47 میلیارد و 915 میلیون ریال بر آورد شده و  حدود 15 هزار نفر از مردم عزیز شهرستان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی اظهار داشت: از 30 پروژه  شهرستان گنبد، تعداد پنج پروژه شامل دو روستا و دو واحد صنعتی و شهرک صنعتی با هزینه ای در حدود هزار و 665 میلیون ریال  مورد  بهره بر داری قرار می گیرد.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین 26 پروژه نیز شامل 24 روستا، مسکن مهر و خط تغذیه گاز رسانی به گنبد  با هزینه ای در حدود 46 میلیارد و 250 میلیون ریال،عملیات اجرائی گاز رسانی آنها آغاز می شود.
 
سنگدوینی تصریح کرد: تلاش ما بر این است که انشاء الله در سال همت مضاعف و کار مضاعف با همکاری مسئولین منطقه هر چه سریعتر عملیات گاز رسانی به این پروژه ها  صورت پذیرفته تا موجبات رشد و شکوفائی شهرستان گنبد فراهم شود.
 
مدیرعامل گازگلستان افزود: لذا امیدواریم این خدمات که از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشات گرفته از تلاش بی وقفه دولت خدمتگزار و کارکنان زحمتکش شرکت بوده مورد رضایت حق تعالی و مردم شریف استان قرار گیرد.
 
وی با تاکید بر اهمیت موضوع صرفه جوئی در این خصوص ، از مصرف کنندگان عزیز تقاضا کرد در مصرف این نعمت الهی  دقت کرده  و صرفه جوئی را در برنامه  روزانه زندگی خود لحاظ کنند.
کد مطلب 1248330

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