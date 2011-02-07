48 میلیارد ریال برای طرح های گازرسانی گنبد هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: سهم پروژه های گاز رسانی شهرستان در ایام الله دهه فجر تعداد 31 پروژه در بخشهای مختلف است که برای اجرای آنها هزینه ای به مبلغ 47 میلیارد و 915 میلیون ریال بر آورد شده و حدود 15 هزار نفر از مردم عزیز شهرستان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی اظهار داشت: از 30 پروژه شهرستان گنبد، تعداد پنج پروژه شامل دو روستا و دو واحد صنعتی و شهرک صنعتی با هزینه ای در حدود هزار و 665 میلیون ریال مورد بهره بر داری قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 26 پروژه نیز شامل 24 روستا، مسکن مهر و خط تغذیه گاز رسانی به گنبد با هزینه ای در حدود 46 میلیارد و 250 میلیون ریال،عملیات اجرائی گاز رسانی آنها آغاز می شود.

سنگدوینی تصریح کرد: تلاش ما بر این است که انشاء الله در سال همت مضاعف و کار مضاعف با همکاری مسئولین منطقه هر چه سریعتر عملیات گاز رسانی به این پروژه ها صورت پذیرفته تا موجبات رشد و شکوفائی شهرستان گنبد فراهم شود.

مدیرعامل گازگلستان افزود: لذا امیدواریم این خدمات که از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشات گرفته از تلاش بی وقفه دولت خدمتگزار و کارکنان زحمتکش شرکت بوده مورد رضایت حق تعالی و مردم شریف استان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع صرفه جوئی در این خصوص ، از مصرف کنندگان عزیز تقاضا کرد در مصرف این نعمت الهی دقت کرده و صرفه جوئی را در برنامه روزانه زندگی خود لحاظ کنند.