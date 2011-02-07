گازرسانی به شهرک صنعتی کنگاور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیومرث کلانتری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه به هنگام افتتاح این طرح طی سخنانی ضمن تبریک دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به خصوص شهدای کنگاور، گفت: امروز افتخار می کنیم که خوشبختانه بعد از 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بیداری ملتهای مسلمان در کشورهای اسلامی منجمله تونس، مصر ، اردن ، یمن و سایر کشورهای دیگر هستیم که این بیداری ها نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه پیشرفت امروز ایران اسلامی مرهون رهبری های حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و خون شهدای عزیز می باشد، تصریح کرد: همه ما باید شاکر و شکر گزار باشیم که در نظامی مقدس و نشات گرفته از تعالیم الهام بخش اسلام خدمت گزاری و مدیریت می کنیم، لذا همگی باید در نهایت توان و جدیت در راستای حل مشکلات مردم گام برداریم.

در ادامه این مراسم حشمت الله عزیزی فرماندار کنگاور نیز گفت: شهرستان کنگاور دارای زیرساخت ها و امکانات و پتانسیل های لازم جهت توسعه و پیشرفت می باشد و با توجه به موقعیت شهرستان از مسئولین استان درخواست داریم که برای تسریع در حرکت توسعه ای توجهات بیشتری به این شهرستان داشته باشند.

همچنین جهانگیر شاهمرادی مدیرعامل شهرک های صنعتی استان توضیحاتی در خصوص شهرک صنعتی این شهرستان ارائه کرد.

در ادامه سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری به شهرستان کنگاور یک واحد مرغداری 25 هزار قطعه ای نیز واقع در روستای خلیل آباد با اعتبار 300 میلیون تومان از محل بنگاههای زودبازده اقتصادی نیز افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .