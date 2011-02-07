انقلاب اسلامی ایران زلزله ای در جهان ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران شرکت برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه جمهوری اسلامی پس از گذشت 32 سال بالنده تراز گذشته به راه خود ادامه می دهد، افزود: انقلاب مردم ایران هم اکنون الگویی برای ملتهای آزادیخواه جهان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی چراغ هدایت همه ملتهای مسلمان و مظلوم جهان است، اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران که در‪ ۳۲‬سال پیش با رهبری امام راحل و همراهی مردم به پیروزی رسید ازهمان ابتدا تاکنون بعنوان چراغ هدایت همه ملتهای مسلمان و مظلوم جهان بوده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به قیامهای مردم مسلمان درمصر، تونس و سایرکشورها گفت: مردم این کشورها امروز با تبعیت ازانقلاب مردم ایران و با شعار الله اکبر، علیه حکومتهای استبدادی خود قیام کرده اند.

وی در ادامه صنعت برق را یکی از ضروری ترین نیازهای توسعه یافتگی بشردانست و با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها از همگان خواست در مصرف برق صرقه جویی کنند تا هزینه برق افزایش تصاعدی نیابد.

آیت الله قربانی خاطرنشان کرد: صنعت برق رکن رکین توسعه و پیشرفت جامعه به شمار رفته و برکات و منافع مثبت و موثر آن عمومی و فراگیر است.

وی با بیان اینکه منفعت استفاده معقول و بهینه از برق همگانی است، تاکید کرد: همگی وظیفه دارند تا در حفظ و نگهداری این نعمت الهی تلاش بیشتری کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان نیز در این دیدار گفت: در سفر سوم هیئت دولت به استان بیش از 700 میلیارد ریال طرح مربوط به این شرکت به بهره برداری رسیده است.

کریم آزادگان ادامه داد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان و حرارتی لوشان به بخش خصوصی واگذارخواهد شد.