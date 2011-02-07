انقلاب اسلامی ایران زلزله ای در جهان ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران شرکت برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه جمهوری اسلامی پس از گذشت 32 سال بالنده تراز گذشته به راه خود ادامه می دهد، افزود: انقلاب مردم ایران هم اکنون الگویی برای ملتهای آزادیخواه جهان است.
وی همچنین با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی چراغ هدایت همه ملتهای مسلمان و مظلوم جهان است، اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران که در ۳۲سال پیش با رهبری امام راحل و همراهی مردم به پیروزی رسید ازهمان ابتدا تاکنون بعنوان چراغ هدایت همه ملتهای مسلمان و مظلوم جهان بوده است.
آیت الله قربانی خاطرنشان کرد: صنعت برق رکن رکین توسعه و پیشرفت جامعه به شمار رفته و برکات و منافع مثبت و موثر آن عمومی و فراگیر است.
کریم آزادگان ادامه داد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان و حرارتی لوشان به بخش خصوصی واگذارخواهد شد.
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