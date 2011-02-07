توسعه مراکز انتظامی موجب پییشگیری جرم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر دوشنبه در بازدید از مراکز انتظامی کلاله افزود: با تقویت گشت های انتظامی و حضور مأموران پلیس میزان رشد جرایم مهار و در بسیاری از موارد کاهش یافته است.

وی با تأکید بر توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرایم تصریح کرد: موضوع پیشگیری از موضوعاتی است که همه فرماندهان و مسئولان باید در راستای تحقق آن تلاش کنند، زیرا که توجه به این موضوع بسیار مهم موجب کاهش آسیب ها و جرایم در جامعه می شود.

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: تأمین امنیت مردم و ارائه خدمات انتظامی، از مأموریت های مهم نیروی انتظامی است.



وی، ارائه خدمات انتظامی به مردم را اساس فعالیت های نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: پلیس به عنوان نهاد واسط حافظ امنیت مهمترین وظیفه اش ساماندهی امور انتظامی جامعه به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی است.

فرمانده انتظامی گلستان از تلاش مجموعه انتظامی شهرستانهای مینودشت و کلاله تقدیر کرد.