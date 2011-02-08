مقاله استاد دانشگاه همدان در کنفرانس بین المللی آمریکا پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مقاله علیرضا اسفندیاری مقدم با عنوان "سواد اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر برای روابط عمومیهای نوین در جامعه اطلاعاتی" برای ارائه در کنفرانس بین المللی ارتباطات سازمانی کشور آمریکا پذیرفته شد.

اسفندیاری مقدم در بخشی از مقاله خود با توجه به گذار حرفه روابط عمومی از شیوه های سنتی به نوین، تأکید دارد که روابط عمومی ها می توانند در دسترسی و اشتراک اطلاعات نقشی بی بدیل داشته باشند.

بر اساس این گزارش، مقاله های ارائه شده در کنفرانس نیویورک در روزهای هفتم تا دهم ژوئن سال 2011 طبقه بندی شده و در مجلات معتبر بین المللی منتشر خواهد شد.

علیرضا اسفندیاری مقدم در حال حاضر به عنوان مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان مشغول به فعالیت است و در کارنامه علمی خود بیش از 10 مقاله ISI و چندین مقاله علمی و پژوهشی و کتاب تالیفی و ترجمه ای دارد.

وی در سال 1389 به عنوان نفر دوم برگزیده بخش جوان جشنواره بین المللی فارابی انتخاب شده است.