دو پروژه پست گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ساختمان پست رامیان در زمینی بمساحت 770 مترمربع و بنایی به ابعاد 511 مترمربع و در دوطبقه، از محل منابع طرحهای عمرانی استانی و سفر اول ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و با هزینه بالغ بر دو میلیارد و 770 میلیون ریال بهره برداری شد.

همچنین ساختمان پست گمیشان در زمینی بمساحت 757 مترمربع و بنایی به ابعاد 274 مترمربع در دو طبقه از محل طرحهای عمرانی و استانی و سفر اول ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و با هزینه بالغ بر 1320 میلیون ریال افتتاح شد.

این طرح ها در گمیشان با حضور مهندس قناعت استاندار و مسئولین پست، مدیران ارشد و دیگر مقامات استان گلستان بصورت متمرکز در سالن ورزشی حجاب شهرستان و در رامیان با حضور خزائی مدیرکل پست گلستان، فرماندار شهرستان، امام جمعه و دیگر مسئولین افتتاح شد.







