آمار آسیب اجتماعی در قوچان بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، علی اکبر رمضانی، عصر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز اورژانس اجتماعی قوچان گفت: انواع مختلف آسیب بخصوص طلاق، اعتیاد، کودکآزاری و فرار از منزل در قوچان وجود دارد و نباید چشم خود را به روی واقعیتهای موجود بست و آنها را نادیده گرفت.
وی افزود: باید مسائل را واقع بینانه نگاه کنیم و برای کاهش این آسیبها به اقدامات پیشگیرانه بپردازیم که نسبت به مبارزه با این پدیدهها هم مؤثرتر است و هم هزینههای کمتری دارد.
وی با اشاره به ضرورت تأسیس اورژانس اجتماعی در قوچان گفت: تأخیر در این کار، آسیبها را بالا میبرد و تبعات منفی آن در جامعه ظاهر میشود.
فرماندار قوچان با اشاره به میزان اعتیاد در شهرستان که او آن را بالا توصیف کرد گفت: بسیاری از بحرانها نتیجهی اعتیاد است و با وجود اعتیاد بالا در این شهرستان، حتی یک کمپ مجاز ترک اعتیاد در قوچان نداریم.
وی یادآور شد: همین هفته دو مورد مرگ معتادان تزریقی اتفاق افتاده که امیدواریم از این پس دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.
رمضانی گفت: این مرکز با خدمات مشاورهای و روانشناسی، میتواند مشکلات انتظامی و قضایی را نیز کاهش دهد.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با قدردانی از تلاشهای رئیس بهزیستی شهرستان گفت: بهزیستی به صورت جدی پیگیر مسائل است و در مدت مدیریت مسئول کنونی بهزیستی شهرستان، بسیاری از مشکلات مددجویان حل شده است.
نصرالله کمالیان اورژانس اجتماعی را برای قوچان یک نیاز حیاتی نامید و گفت: اگر مقررات پیشگیرانه ای وضع شود که بتوانیم قبل از وقوع آسیبهای اجتماعی، جلو آن را بگیریم، حوادث و معضلات اجتماعی به حداقل میرسد.
کمالیان با اشاره به روشهای مختلف مبارزه با اعتیاد و قاچاق در کشورهای مختلف گفت: هیچ یک از این کشورها نتوانستهاند به صورت کامل، این مواد را ریشه کن کنند اما هر کدام به شیوهای آن را کنترل و عوارض آن را پیشگیری میکنند که باید از تجربیات آنها بهرهمند شد.
وی با بیان اینکه هیچ پژوهشی در زمینه ریشه ها و عوامل اعتیاد و میزان این پدیده در شهرستان انجام نشده گفت: نمیتوان به صورت دقیق و علمی، میزان سوء مصرف مواد و معتادان را در شهرستان بیان کرد و برای دانستن این موضوع، باید پژوهشهای علمی انجام شود تا نتایج قابل استناد باشد.
وی در عین حال گفت: اما میدانیم در مناطقی که امکانات فرهنگی و زمینههای دینی بیشتر است، اعتیاد بروز کمتری دارد و بنابراین همزمان با اورژانس اجتماعی، باید روی زمینههای فرهنگی و دینی نیز کار شود.
کمالیان گفت: نتایج حضور و کار اورژانس اجتماعی، در آینده مشخص خواهد شد زیرا نقش این مرکز در کاهش آسیبها در دراز مدت ظاهر می شود.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: برنامههای نادرستی که در گذشته در دور کردن مادران از خانواده و ورود آنها به میدان کار اجرا شده، امروز تبعات منفی خود را ظاهر کرده است.
تهمینه شکیب با اظهار اینکه متأسفانه آمار طلاق در استان، بیانگر وضعیت ناهنجاری در این آسیباجتماعی است تصریح کرد: تابوی طلاق در جامعه امروز شکسته شده و قبح این کار زشت که در اسلام مورد تحریم قرار گرفته ریخته است.
وی افزود: امکان طلاق در دو سال اول زندگی خیلی بیشتر است و چون فعالیتهای پیشگیرانه در این زمینه انجام نمیشود زوجهای جوان به سادگی به محضر میروند و از یکدیگر جدا میشوند و نمیدانند که عواقب این پدیده برای آنها و احیانا فرزندان چه خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به اجرای برنامههای پیشگیرانه نیست گفت: بهزیستی میتواند میدان دار و هماهنگ کننده ی فعالیتها و برنامههای پیشگیرانه باشد اما این برنامهها نیازمند اعتبارات بیشتر و همکاری تمام دستگاههای اجرایی است.
وی همچنین از راهاندازی مرکز اورژانس اجتماعی در 12 شهر استان در سه سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به وضع ویژهی استان از نظر مهاجرپذیری و هم مرز بودن با کشور افغانستان و آسیبهای اجتماعی آن، امیدواریم مسؤولان استان و کشور نگاه مناسب تری به اعتبارات پیشگیری و فرهنگی داشته باشند.
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