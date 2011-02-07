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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۶

تحولات افغانستان/

انتقال وظایف امنیتی ناتو به افغانها از مارس/ کشته شدن یک کودک در حمله ناتو

انتقال وظایف امنیتی ناتو به افغانها از مارس/ کشته شدن یک کودک در حمله ناتو

اعلام آغاز انتقال وظایف امنیتی ناتو به نیروهای افغان از ماه مارس و کشته شدن یک کودک در حمله هوایی ناتو از جمله تحولات افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان از آغاز روند انتقال وظایف امنیتی نیروهای ناتو به افغانها از 21 ماه مارس (اول فروردین 1390) خبر داد.

وی در حاشیه چهل و هفتمین نشست امنیتی مونیخ با اعلام این خبر گفت : ما مصمم هستیم که وظایف خود را در زمینه امنیتی عهده دار شویم. بر اساس توافقات صورت گرفته بین رهبران ناتو، خروج بیش از 130 هزار نیروی این پیمان از افغانستان تا سال 2104 به پایان خواهد رسید.
 
در همین حال مقامهای روسیه در مورد افزایش خشونتها در افغانستان پس از انتقال مسئولیت کنترل به نیروهای افغان ابراز نگرانی کردند. "سرگئی ایوانوف" معاون نخست وزیر روسیه در همین رابطه گفته است که شبه نظامیان افغانستان خطر بالقوه ای برای روسیه خواهند بود. 
 
خبر دیگر اینکه در جریان حمله هوایی هواپیماهای ناتو به جنوب افغانستان یک کودک جان باخته است. بر اساس بیانیه ای که در همین رابطه از سوی فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان منتشر شده، این حمله در 555 کیلومتری جنوب کابل در ولایت هلمند و به یکی از مواضع طالبان صورت گرفته است.
 
این منطقه در فوریه سال 2010 نیز شاهد درگیری نیروهای ناتو و افغان با شبه نظامیان طالبان بوده است. آمریکا مدعی است که بخش اعظم حملات طالبان به نیروهای خارجی از این منطقه برنامه ریزی می شود.
کد مطلب 1248345

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