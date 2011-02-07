آغاز بهره برداری از 9 طرح عمرانی در مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهره برداری از مدرسه 10 کلاسه روستای یوسف کندی، افتتاح شرکت گسترش صنایع لبنیات مهاباد، افتتاح کارخانه قند مروارید متین مهاباد، بهره برداری از کارخانه پلاستیک مهاباد و افتتاح طرح گاز رسانی به روستاهای قم قلعه، دریاس و فرح خان شهرستان مهاباد با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال اعتبار این طرح ها را شامل می شود.

در این راستا استاندار آذربایجان غربی به منظور افتتاح این پروژه های عمرانی، صنعتی و خدماتی با استقبال مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان، دقایقی پیش وارد مهاباد شد.

در سفر استاندار آذربایجان غربی به مهاباد، مدیران کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، وی را همراهی می کنند.

دهه فجر امسال 56 طرح در بخش های مختلف با 750 میلیارد ریال اعتبار در مهاباد به بهره برداری می رسد.

مهاباد با 201هزار نفر جمعیت، از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی است.

