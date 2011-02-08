گیتی خامنه مجری با سابقه برنامههای کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه "اردیبهشت" گفت: بسیار خوشحالم که این برنامه توانسته است توجه جوانان را به خود جلب کند. بده بستانی که در این برنامه میان من به عنوان مجری و آقای میثاق کارشناس صورت میگیرد در خلال این برنامه اتفاق افتاد و به نظر میآید توانستیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی ادامه داد: ما قبل از اجرای هر برنامه چند دقیقه در مورد موضوعاتی که قرار است برای جوانان از عشق و محبت بگوییم صحبت میکنیم تا بتوانیم به صورت کارشناسانه و منظم به این مقولات بپردازیم. آقای میثاق همیشه به من میگوید برای اولین بار است که در برنامهای هماهنگی میان من و مجری برنامه تعامل و همکاری صورت میگیرد و من از این همکاری خوشحالم.
خامنه با تاکید بر اینکه عشق میان جوانان به مشکل اساسی تبدیل شده است، افزود: برنامه "اردیبهشت" جسارت این را دارد که به جوانان در مورد مقوله عشق راهکار بدهد. آگاهی را میان آنها ترویج کند، ما برنامههای زیادی برای شناخت عشق واقعی داشتهایم اما هیچ کدام از این برنامهها تا امروز نتوانستهاند راهکار مناسب و دستهبندی شدهای به نسل جوان ارائه کند.
وی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی میتوانیم به راحتی آگاهی افراد را بیشتر کنیم. جوانان ما با استفاده از اینترنت میتوانند آگاهیشان را افزایش دهند اما متاسفانه آنها بیشتر به مسائل سطحی گرایش دارند و میخواهند وقتشان را با شنیدن موسیقی آرام و پناه بردن به سینما و تلویزیون پر کنند. گرایش جوانان به فکر کردن در مورد مسائل جدی و حیاتی کمتر است و تقصیری هم ندارند چرا که امروز همه آنها خسته هستند و راه حلی برای برطرف کردن خستگیشان میخواهند.
خامنه با اشاره به تغییر روحیات مردم افزود: زمانی که از سفر برگشتم احساس کردم همه چیز تغییر کرده است. این تغییرات در ارتباط میان آدمها هم دیده میشود. فکر میکنم در وهله اول باید به مقوله عشق به صورت جدی نگاه کنیم و جوانان را با این واقعیت آشنا کنیم زیرا آنها بالاخره با آن مواجه میشوند. متاسفانه ما در برخورد با بسیاری از مسائل با خودمان تعارف داریم. مثلا اگر چیزی اذیتمان کند به آن پر و بال میدهیم و اما مسائلی که باعث آسایش و راحتی ما هستند را کنار میگذاریم. یادم میآید در سفری که یکی از توریستها به ایران داشت از او پرسیدند ایران به نظرتان چطور بود. او هم در جواب گفت همه چیز آن خوب است اما بهتر است در اتوبانهایش هم در بگذارند. منظور او این بود که ایرانیها زمانی که باید با هم تعارف داشته باشند و حق هم را رعایت کنند این کار را انجام نمیدهند و در مواقعی که لزومی به تعارف کردن ندارد، به ظاهر به هم احترام می گذارند.
مجری با سابقه برنامههای تلویزیونی در پایان خاطرنشان کرد: از اینکه معتقدید "اردیبهشت" توانسته است نظر جوانها را به خود جلب کند بسیار خوشحالم، تا امروز فکر میکردم کسی به این برنامه توجه ندارد. همه هدف ما از اجرای چنین برنامهای جلب توجه جوانها و تغییر نگاه آنها نسبت به مقوله عشق بود. جوانان باید نگاه آیندهنگری به عشق و ازدواج داشته باشند و بدانند دوست داشتن و ازدواج به شیفتگی چند روز اول ختم نمیشود. برنامه "اردیبهشت" عشق واقعی و ماندگاری آن را برای جوانان تشریح و تعریف میکند.
