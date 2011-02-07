۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۳۸

زنان در پشتیبانی از ایران اسلامی موفق بوده اند

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان گفت: در عصر کنونی ایران اسلامی با پشتیبانی زنان جامعه به موفقیت های بزرگ دست یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق بعد از ظهر دوشنبه درهمایش انقلاب اسلامی، استحکام خانواده و منزلت زن که در سالن فرودسی همدان برگزار شد، اظهار داشت: مطرح شدن ایران در جهان به برکت رهبری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب و همت و تلاش ملت ایران و حضور پرشور زنان در عرصه های مختلف است.

وی با بیان اینکه زنان همواره در پشتیبانی از انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی داشته اند، گفت: زنان باید در پشتیبانی از انقلاب اسلامی و انجام رسالت خود بیش از پیش تلاش کنند.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه هر روز شاهد اخباری از توانمندی‌ها و پیشرفت‌های ایران اسلامی در منطقه و حتی جهان هستیم، افزود: این امورایران را به الگوی تمام عیار برای همه کشورها تبدیل کرده است.

قهرمانی‌مطلق با تاکید بر اینکه امروز شیوه حکومت و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران با همه توانمندی‌های علمی در عرصه‌های مختلف و نیز پیشرفت‌های پزشکی و هسته‌ای مورد توجه قرار گرفته است، به جایگاه زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: 70 درصد از آمار قبولی دانشگاهیان را زنان به خود اختصاص داده‌اند و زنان حتی به کابینه دولت نیز ورود یافته‌اند.

وی با بیان اینکه زنان و دختران ما باید از حضرت صدیقه زهرا(س) الگو بگیرند، اظهار امیدواری کرد با به ثمر نشستن حق و عدالت اسلامی جشن انقلاب در سراسر جهان برپا شود.

