زنان در پشتیبانی از ایران اسلامی موفق بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق بعد از ظهر دوشنبه درهمایش انقلاب اسلامی، استحکام خانواده و منزلت زن که در سالن فرودسی همدان برگزار شد، اظهار داشت: مطرح شدن ایران در جهان به برکت رهبری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب و همت و تلاش ملت ایران و حضور پرشور زنان در عرصه های مختلف است.
وی با بیان اینکه زنان همواره در پشتیبانی از انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی داشته اند، گفت: زنان باید در پشتیبانی از انقلاب اسلامی و انجام رسالت خود بیش از پیش تلاش کنند.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه هر روز شاهد اخباری از توانمندیها و پیشرفتهای ایران اسلامی در منطقه و حتی جهان هستیم، افزود: این امورایران را به الگوی تمام عیار برای همه کشورها تبدیل کرده است.
قهرمانیمطلق با تاکید بر اینکه امروز شیوه حکومت و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران با همه توانمندیهای علمی در عرصههای مختلف و نیز پیشرفتهای پزشکی و هستهای مورد توجه قرار گرفته است، به جایگاه زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: 70 درصد از آمار قبولی دانشگاهیان را زنان به خود اختصاص دادهاند و زنان حتی به کابینه دولت نیز ورود یافتهاند.
وی با بیان اینکه زنان و دختران ما باید از حضرت صدیقه زهرا(س) الگو بگیرند، اظهار امیدواری کرد با به ثمر نشستن حق و عدالت اسلامی جشن انقلاب در سراسر جهان برپا شود.
