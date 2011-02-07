اعترافات تکان دهنده زندانیان فراری/ اوباش: خانه های رایگان ما را بدهید

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه الجزیریه اعلام کرد که حبیب العادلی وزیر کشور سابق مصر به اتهام دست داشتن در انفجار کلیسای القدیسین تحویل دادستانی شده است.

این شبکه همچنین به نقل از زندانیان فراری آورده است: نیروهای امنیتی دربهای سلولها را گشودند و به ما گفتند بروید در خیابانها و کوچه ها دست به تخریب و آشوب بزنید.

منبع مذکور همچنین از اعتراض اوباش حزب حاکم به خاطر نگرفتن هدیه وعده داده شده از سوی مقامات برای سرکوب معترضین خبر داد. این اوباش اعلام کردند که در برابر سرکوب تظاهرات کنندگان وعده خانه مجانی به آنها داده شده بود.

شبکه الجزیره همچنین از حضور اسامه الباز مشاور سیاسی سابق مبارک در میدان تحریر، طرحهای متفکرین، نویسندگان و علمای مصری برای ایجاد رژیم جدید در مصر که بتواند خواسته های مردمی را برآورده کند و کاهش ممنوعیت تردد خبر داد.