۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

تجدید میثاق جامعه پزشکی با آرمانهای امام (ره) و انقلاب

اعضای جامعه پزشکی و نمایندگان آنها در سازمانهای نظام پزشکی با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای امام، رهبری و انقلاب اسلامی تجدید میثاق می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سی‌ودومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهه فجر، مسئولان سازمان نظام پزشکی، اعضای شورای‌عالی و هیئت مدیره نظام پزشکی کشور همراه با سایر اقشار مختلف جامعه پزشکی روز چهارشنبه 20 بهمن ماه با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام ، شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهند نمود.

در این مراسم که ساعت 14 روز چهارشنبه برگزار می‌شود، مسئولان و اعضای سایر سازمانهای تخصصی کشور از جمله سازمان روانشناسی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی نیز حضور خواهند داشت.

