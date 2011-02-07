14 پروژه عمرانی و آموزشی در سربیشه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، با اجرای این طرح‌ها 19 هزار و 500 نفر از مزایای این پروژه‌ها بهره مند شدند و برای 89 نفر اشتغال مستقیم در سربیشه ایجاد شد.

این پروژه‌ها شامل سایت مخابراتی ماهیرود با اعتبار 70میلیون تومان، مرکز رفاهی خدماتی کلاته ‌شیر با هزینه 60 میلیون تومان، راه کفاز سفالبند به طول 11 کیلومتر و اعتبار 780 میلیون تومان و راه‌های آنتنی و روستایی سه مورد به طول 3.5 کیلومتر و اعتبار 300 میلیون تومان بوده است.

همچنین افتتاح سالن نمازخانه دبیرستان نمونه تقوا شهر سربیشه با زیربنای 200 مترمربع و اعتبار 80 میلیون تومان، افتتاح دبستان قمربنی ‌هاشم با زیربنای 313 مترمربع و اعتبار 110 میلیون تومان، دبستان زیدر با زیربنای 390 مترمربع و اعتبار 127 میلیون تومان از جمله طرح های قابل بهره برداری آموزشی در این شهرستان بود.

تکمیل و بهره‌ برداری از سد برکوه با اعتبار 65 میلیون تومان، افتتاح سایت مخابرات با اعتبار 40 میلیون تومان و آغار بهره ‌برداری از پست برق با اعتبار بالغ بر 28 میلیون تومان در این شهرستان از دیگر پروژه‌ها بوده است.

کلنگ پروژه فاضلاب شهر سربیشه نیز با اعتبار 78 میلیارد ریال و اختصاص اعتبار 12 میلیارد ریال و شهرک مشاغل مزاحم در این شهرستان با اعتبار بالغ بر 3 میلیارد ریال به زمین زده شد.