52 طرح عمرانی در ایام دهه فجر در تاکستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی صادقی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح 11 طرح عمرانی تاکستان در محل خوابگاه جدید شبانه روزی دبیرستان الزهرا در بخش خرمدشت اظهار داشت: ایران اسلامی و به طبع آن همه استانها و شهرهای کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و کار و تلاش در جای جای میهن اسلامی به چشم می خورد و مردم از مزایای آن بهره مند شده اند.

وی افزود: همزمان با دهه مبارک فجر 52 طرح شامل آبرسانی، سالن ورزشی، گازرسانی به واحدهای صنعتی، بهسازی روستاها، ساخت پل، ساخت سد مخزنی، واحد آموزشی، خوابگاه، نوسازی مدرسه، خانه بهداشت، یک واحد تولیدی و صنعتی، مخزن آب شهرک صنعتی به بهره برداری می رسد که اعتبارات هزینه شده به بیش از 270 میلیارد ریال می رسد.

صادقی افزود: در طول فعالیت دولت آقای احمدی نژاد 120 پروژه بزرگ فرهنگی، آموزشی، ورزشی و زیربنایی در شهرستان تاکستان به مرحله بهره برداری رسیده که اعتبارات هزینه شده در این فعالیتها هشت هزار میلیارد ریال بوده است.

فرماندار تاکستان تصریح کرد: نگاه دولت به مناطق مختلف و شهرها و روستاها قابل تقدیر است و با این حرکت شاهد آبادانی و عمران متعادل کشور در همه بخشها و مناطق هستیم.

ساخت 22 مدرسه شبانه روزی در استان قزوین

محمد جواد حیدری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین هم در این مراسم گفت: خوشبختانه با اعتبارات خوبی که با تصویب مجلس از محل صندوق ذخیره ارزی در اختیار نوسازی قرار گرفته تاکنون و در دولت نهم 22 مدرسه شبانه روزی ساخته شده که هشت مورد نیز بازسازی شده که گام ارزشمندی در توسعه فضاهای آموزشی است.

حیدری تصریح کرد: در حال حاضر 60 مدرسه شبانه روزی در استان قزوین فعال است و در چند سال اخیر هم کارهای خوبی در این بخش انجام شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین خاطرنشان کرد: استان قزوین پایلوت مقاوم سازی مدارس کشور است و به همین دلیل با 25 میلیارد ریا اعتبارتاکنون 20 پروژه مقاوم سازی در مدارس به مرحله اجرا درآمده که هشت مورد آن در تاکستان بوده و مقاوم سازی 30 مدرسه نیز بزودی آغاز خواهد شد.