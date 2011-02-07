پل یسرگچن در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این پل فلزی به طول 45 متر دو روستای یسرگچن شمالی و جنوبی را به یکدیگر متصل می کند.

اهالی پیش از این برای گذر از این رودخانه اهالی و دانش آموزان از قایق برای تردد استفاده می کردند.

مدیرکل راه و ترابری گلستان عصر دوشنبه در حاشیه اجرای طرح ها گفت: این پروژه ها شامل بهسازی و آسفالت راه دو روستا به نامهای امان گل تپه - عوض حاجی و ایگدر علیا به ایگدر سفلی به طول هفت کیلومتر است.

محمدتقی جوان شورابی، بهسازی و آسفالت ورودی و خروجی های پل یاسی تپه با مشخصات یک دهنه پل هشت متری و دو دستگاه پل عابر پیاده در محل های حسن آباد و قوینلی و احداث پل 45 متری روستای یسرگچن را از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در این شهرستان نام برد.

جوان شورابی ادامه داد: برای تکمیل این پروژه ها 12 هزار و 200 میلیون ریال هزینه شده است.



به گزارش خبرنگار مهر، تعداد 213 پروژه عمرانی تولیدی و اشتغالزا با اعتبار پنج هزار و 145 میلیارد ریال در شهرستان علی آباد نیز کلنگ زنی و بهره برداری شد.



از این تعداد 158 پروژه عمرانی وبا اعتبار 59 میلیارد ریال افتتاح شد.



سه طرح صنعتی وتولیدی در شهرک صنعتی علی آباد، مجموعه ورزشی کارگران، ساختمان ارتقاء مهارت فنی وحرفه ای و اجرای طرح هادی را از مهمترین این پروژه هادر این شهرستان می توان اعلام کرد.