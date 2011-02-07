عدم بصیرت مردم عامل شکست قیام رهبران دینی در کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد دوشنبه در دومین همایش تجلیل از پیشگامان و پیشکسوتان انقلاب اسلامی با بیان اینکه روحانیت نقش تعیین کننده در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران داشته است، اظهار داشت: روحانیون در ابتدای انقلاب با آگاهی بخشی و افزایش بصیرت مردم را برای رسیدن به حکومت اسلامی آماده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ماحصل قیام امام حسین در انقلاب اسلامی ایران به ظهور و بروز نشست، بیان داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های مقام معظم رهبری امروز رشحات انقلاب اسلامی ایرانی سراسر جهان را فراگرفته و مقدمه ظهور امام زمان را فراهم می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اضافه کرد: پس از روحانیون نخستین گروهی که پیشاپیش همه برای از ترغیب و همراه کردن مردم برای مشتعل کردن کردن جرقه‌های انقلاب فعالیت می‌کردند هیئت‌های مذهبی بودند.

وی با اشاره به اینکه هیچ انقلاب در طول تاریخ همچون انقلاب اسلامی ایران وجود نداشته که بیدار شدن مجموعه مردم را همراه داشته باشد، تصریح کرد: در طول تاریخ همواره دو عامل مخالفت دشمنان و ناآگاهی مردم باعث شکست رهبران دینی در کشورهای جهان شده است.

آیت الله طباطبایی نژاد تاکید کرد: دشمنان با تهمت زدن به رهبران دینی، ایجاد اختلاف بین مردم، استخفاف مردم و جنگ فیزیکی در صدد هستند، دین را از مردم بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: روحانیون و هیئت‌های مذهبی باید با حواس جمع مراتب نقشه‌های دشمن باشند و از آن دوری کنند.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: دشمنان همواره تلاش می‌کنند تا روحیه شهادت‌طلبی و پیروی از علما را از جوانان بگیرند.