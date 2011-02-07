پزشک خانواده بصورت فعلی سبب اختلال در خدمات درمانی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لاله تدین نماینده جامعه پزشکی شیراز در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی درباره اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور گفت: اجرای طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع، با توجه به ویژگیهای ارزنده و مطلوب، سالها آرزوی پزشکان عمومی بوده به این امید که با اجرای این طرح پزشکان عمومی که پایه‌های اصلی نظام سلامت هستند در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.

وی اظهار کرد: طرح ابتدا در چند استان و بعد با فرصت زمانی خیلی کوتاه و بدون بررسی کامل و رفع مشکلاتی که اجرای آزمایشی طرح به همراه داشت، با نادیده گرفتن بخش خصوصی و بدون فرهنگ سازی لازم، سراسر روستاهای کشور را فرا گرفت و از همه تأسف بارتر اینکه اول از همه با نارضایتی پزشکان عمومی فعال در بخش خصوصی، روبرو شد. آنچه قرار بوده گره‌ گشای مشکلات عدیده جامعه پزشکان عمومی باشد، خود گره‌ای بزرگ بر تمام گره‌ها افزود.

عضو دبیرخانه اولین همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع، چالشها و چشم‌اندازها" تصریح کرد: همان قدر که اجرای صحیح و کارشناسی شده این طرح در تبیین جایگاه واقعی پزشک عمومی و اصلاح ساختار نظام سلامت موثر خواهد بود، ادامه اجرای آن به صورت فعلی نه تنها آخرین چراغ امید پزشکان عمومی را به خاموشی می‌گراید بلکه سبب اختلالات بیش از پیش در ارایه خدمات درمانی می‌گردد.

وی افزود: پیش از گسترده نمودن طرح پزشک خانواده باید اقدامات مهمی صورت گیرد از جمله دخالت و نظارت عمده سازمان نظام پزشکی، چرا که از ابتدا بنا بود که با اولویت بخش خصوصی این طرح اجرا گردد. همچنین اصلاح ساختار بیمه که نیازمند اصلاح سرانه درمان است، باید صورت گیرد.

تدین در پایان گفت: برای اجرای صحیح طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باید تعرفه‌های واقعی و پوشش بیمه‌ای گسترده تعیین و اعلام شود چرا که یکی از اهداف طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع جلوگیری از مراجعه غیرضروری به رده‌های تخصصی و فوق تخصصی است تا توان علمی و جسمی آنان فرسوده نگردد و این موضوع نیازمند تعرفه واقعی خدمات پزشکی بوده و برای جلوگیری از فشار به بیماران لازمه آن پوشش گسترده و واقعی سازمانهای بیمه ‌گر است.