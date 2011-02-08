تعداد کتابخانه های لرستان به 54 باب می رسد

رضا دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر کار ساخت کتابخانههای درجه یک الیگودرز و بروجرد به مرحله فونداسیون رسیده است.
وی ادامه داد: پنج میلیارد و 500 میلیارد ریال از اعتبار استانی امسال به تکمیل این دو کتابخانه اختصاص مییابد.
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان افزود: همچنین سه میلیارد ریال برای شروع ساخت کتابخانه درجه یک شهرستان دورود که مراحل طراحی مقدماتی را پشت سرگذاشته، هزینه میشود.
دریکوند با بیان اینکه ساخت کتابخانههای درجه دو الشتر و پلدختر به مرحله اسکلتبندی رسیده است، یادآور شد: سه میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار استانی امسال به تکمیل این دو کتابخانه اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: بقیه اعتبارات استانی امسال این اداره کل نیز به مبلغ یک میلیارد و 320 میلیون ریال صرف تعمیر کتابخانههای موجود میشود.
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان همچنین از اجرای طرح عضویت افتخاری در کتابخانه های خرم آباد خبر داد و گفت: مطابق رایزنی های انجام شده فرمانداری خرمآباد هزینه عضویت افتخاری تمام اهالی این شهرستان را در کتابخانهها تقبل میکند.
دریکوند با بیان اینکه طرح عضویت افتخاری در کتابخانههای خرمآباد با هدف توسعه کتابخوانی و مطالعه مفید اجرا میشود، ادامه داد: همچنین با همکاری فرمانداری در نظر داریم در تمام مناطق کمبرخوردار مرکز خرمآباد از جمله محله "پشت بازار" کتابخانه بسازیم.
وی افزود: همچنین با موافقت شورای برنامهریزی استانداری، امسال ساخت کتابخانه با زیربنای هزار و 750 متر مربع در منطقه زیباکنار خرمآباد شروع میشود که زمان افتتاح این کتابخانه سال 93 خواهد بود.
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه اکنون مردم لرستان به 30 کتابخانه عمومی و 16 باب کتابخانه مشارکتی دسترسی دارند، خاطر نشان کرد: تا پایان سند چشمانداز 20 ساله تعداد کتابخانههای عمومی استان به 54 باب و کتابخانههای مشارکتی و روستایی نیز در مجموع به 50 باب میرسد.
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