بصیرت و بیداری مردم ایران فتنه سال گذشته را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی عصر دوشنبه در یادواره شهدای انقلاب اسلامی گیلان در مسجد قدس این شهر خیزش های مردمی در برخی از کشورهای عربی از جمله مصر، تونس و اردن را الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: سرانجام خودکامگی، ظلم و فساد نابودی است.

وی همچنین با تاکید بر فرهنگ ایثار و شهدا در جامعه اظهارداشت: شهدا با نثار خون خود زمینه ساز پیروزی، استمرار و پایداری انقلاب اسلامی شدند.

معاون رئیس جمهور ضمن گرامیداشت دهه فجر گفت: این ایام یادآور کار عظیمی است که ملت بزرگ ایران به رهبری یک مرد آسمانی و الهی انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: کار بزرگ تنها از ملت بزرگ امکانپذیر است و رهبر بزرگ در صورتی که چنین ملتی را به همراه داشته باشد به اهداف خود نائل می شود.

میرتاج الدینی دلایل اصلی ایجاد و تداوم انقلاب اسلامی را رهبری، مردم و اسلام دانست و افزود: بهترین برنامه و دستور برای زندگی که شامل ایدئولوژی و جهان بینی است که می تواند انسان در تمام عرصه های زندگی از جمله در انقلاب و دگرگونی یک جامعه کمک کند دین مبین اسلام است.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) رهبر سیاسی محض نبود بلکه رهبری الهی بود که سخنانش نه تنها در دلهای پیروانش بلکه در دلهای همه مردم دنیا می نشست.