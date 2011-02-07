13 میلیون کیلوگرم کالای اساسی در لرستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الله بیرانوند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در راستای تامین اقلام و کالاهای اساسی مردم از دهه فجر سال گذشته تا دهه فجر سالجاری این سازمان 13 میلیون و 335 هزار و 403 کیلوگرم کالای اساسی میان مردم توزیع کرد.

وی افزود: کالاهای توزیع شده در لرستان شامل سه میلیون و 10 هزار و 400 کیلوگرم روغن، دو میلیون و 552 هزار و 700 کیلوگرم برنج و چهار میلیون و 229 هزار کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین از توزیع 700 تن سیب، یک هزار و 500 تن پرتقال، 79 میلیون و 104 هزار و 800 کیلوگرم آرد و 16 میلیون و 16 هزار کیلوگرم شیر یارانه ای، 885 هزار و 486 کیلوگرم حبوبات و 712 هزار و 896 جلد دفترچه مدارس در استان خبر داد.

بیرانوند اظهار داشت: در این مدت همچنین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان ذخیره سازی شده است و در این زمینه هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.