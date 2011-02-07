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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

بیرانوند خبر داد:

13 میلیون کیلوگرم کالای اساسی در لرستان توزیع شد

13 میلیون کیلوگرم کالای اساسی در لرستان توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از توزیع بیش از 13 میلیون کیلوگرم کالای اساسی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الله بیرانوند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در راستای تامین اقلام و کالاهای اساسی مردم از دهه فجر سال گذشته تا دهه فجر سالجاری این سازمان 13 میلیون و 335 هزار و 403 کیلوگرم کالای اساسی میان مردم توزیع کرد.

وی افزود: کالاهای توزیع شده در لرستان شامل سه میلیون و 10 هزار و 400 کیلوگرم روغن، دو میلیون و 552 هزار و 700 کیلوگرم برنج و چهار میلیون و 229 هزار کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین از توزیع 700 تن سیب، یک هزار و 500 تن پرتقال، 79 میلیون و 104 هزار و 800 کیلوگرم آرد و 16 میلیون و 16 هزار کیلوگرم شیر یارانه ای، 885 هزار و 486 کیلوگرم حبوبات و 712 هزار و 896 جلد دفترچه مدارس در استان خبر داد.

بیرانوند اظهار داشت: در این مدت همچنین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان ذخیره سازی شده است و در این زمینه هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 1248365

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