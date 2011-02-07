نقطه عطف پیروزی انقلاب ایران در مساجد بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علوی گرگانی، ظهر دوشنبه در دیدار اعضای کمیته مساجد ستاد دهه فجر با بیان اینکه با یادآوری خاطرات ارزش کار خودمان را به دست بیاوریم، ابراز داشت: باید روشن شود که انقلاب از کجا به دست آمد و در چه مقطعی انقلاب به پیروزی رسید، وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نقطه عطف پیروزی انقلاب در مسجد است.



وی افزود: نقطه مرکزی حرکت انقلاب از مسجد آغاز شد و زنده بودن ما از برکت محرم و صفر است چراکه قیام امام حسین (ع) نیز مسجد‌ها را روشن کرد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه حرکت انقلاب ما نیز از برکت امام حسین (ع) است، اظهار داشت: ایشان نیز حرکت خودشان را از مسجد آغاز کردند و لذا هر چه داریم و نداریم از مسجد است.



برای جذب مردم و جوانان به مسجد تلاش شود



آیت الله علوی گرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه عمران مسجد به حضور افراد در مسجد است، گفت: باید کاری کنیم که مردم در مسجد جمع شوند، باید مراقب باشیم رفتار و کردارمان در نظام جمهوری به گونه‌ای باشد که نسل جوان و مردم به مسجد جذب شوند.



وی بر ضرورت نزدیکی به مساجد تاکید کرد و ابراز داشت: یکی از چیزهایی که لازم است به مردم تذکر داده شود این است که تفهیم شود هیچ وقت از مسجد فاصله نگیرند چرا که هرچه داریم از برکت مسجد است.



این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه این انقلاب ارزان به دست نیامده است، خاطرنشان کرد: گاهی در هر سال برنامه‌هایی در دهه فجر اجرا می‌شود، این‌ها برای این است که نسل آینده متوجه مساله شوند.



علوی گرگانی ادامه داد: بعد از گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نعمت استقلال کشور در دست خودمان است که باید قدر این نعمت را بدانیم تا مدیون خون‌های ریخته شده نباشیم.